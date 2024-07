Pagamenti digitali, se ti arriva questa notifica recati subito in banca I Ti prosciuga il conto corrente

Da quando tutte le transazioni bancarie si effettuano online i rischi di essere truffati sono cresciuti a dismisura. Ecco le contromisure

L’estate è periodo, almeno per molti, di riposo e di vacanza. E proprio per tale ragione trovandoci fuori casa può capitare di effettuare qualche operazione legata al nostro conto in banca attraverso i classici dispositivi elettronici: tablet, device e smartphone.

Molti di noi non lo sanno ma è questo il momento in cui i criminali informatici sperano di approfittare di qualche nostra eventuale distrazione così da prosciugare fino all’ultimo centesimo i soldi depositati sul nostro conto in banca.

Nasce così l’iniziativa della Fabi (Federazione autonoma bancari italiani) che ha stilato un vero e proprio elenco dettagliato di tutti gli accorgimenti e le precauzioni che dobbiamo seguire per trascorrere una vacanza in totale e assoluta sicurezza.

Uno dei consigli più importanti riguarda il proprio home banking al quale dobbiamo accedere sempre in grande sicurezza, a prescindere da dove ci troviamo. La Fabi a tal proposito consiglia di fare ricorso il più possibile a una connessione internet privata. Bisogna evitare se possibile di connettersi a reti wi-fi pubbliche o condivise.

Pagamenti digitali, mai aprire un link: la truffa è dietro l’angolo

Un’altra informazione che tutti dobbiamo sempre tenere a mente è la seguente: banche, assicurazioni, Poste ed enti pubblici non chiedono mai i dati personali via sms, telefonata o mail. Chi lo fa è certamente un truffatore. Di conseguenza è vietato cliccare link e aprire allegati, giunti via messaggio o via mail, senza aver verificato prima il mittente.

Capita invece troppo spesso che i potenziali truffatori si ritrovino la strada spianata per i loro piani criminali a causa di qualche nostro errore fatale. Per questa ragione è necessario mantenere alta la soglie dell’attenzione.

Pagamenti digitali, occhio alle notifiche di pagamento: può essere fatale

Un’altra indicazione fornitaci dalla Fiba è che i movimenti del conto bancario e della carta di credito vanno controllati sempre e a scadenza regolare. E soprattutto è bene sapere che ogni movimento non autorizzato va subito segnalato alla propria banca.

Come si può vedere abbiamo un quadro molto preciso al quale è necessario attenersi scrupolosamente. Le truffe on-line sono dietro l’angolo e soprattutto imprevedibili e possono materializzarsi in qualsiasi momento a nostra insaputa: ora però sappiamo come difenderci.