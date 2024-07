“Il cioccolato è sparito dai supermercati” I Milioni di italiani nel panico più totale: un incubo senza fine

Un alimento che non riusciremo mai ad eliminare dalla nostra dieta è il cioccolato. Per milioni di persone rappresenta quasi un feticcio

Il cioccolato, questo veicolo di piacere e di gratificazione personale. E di alimentatore del buon umore, una funzione questa che con il passare del tempo sta diventando sempre più importante. Pur non essendo un prodotto alimentare di prima necessità il classico blocchetto di cioccolato, fondente o al latte che sia, sta diventando sempre più una rarità.

Non è un modo di dire, purtroppo: da qualche mese a questa parte reperire il cioccolato dagli scaffali dei supermercati è sempre più difficile. Se ne stanno rendendo conto milioni di consumatori che faticano sempre di più a trovare il loro sfizio preferito.

Ad avere maggiore contezza di un momento così difficile sono proprio gli imprenditori che operano nel settore del commercio dei prodotti alimentari e che a loro volta stentano ad acquisire scorte abbondanti di cioccolato da poter rivendere.

In base ad alcuni studi di settore risultano tre i fattori che hanno determinato questa crisi senza precedenti del cacao: la siccità che colpisce i principali paesi produttori, l’invecchiamento delle piantagioni di cacao e la speculazione finanziaria. E questa crisi secondo gli esperti è destinata ad aggravarsi nei prossimi anni.

Il cioccolato è sparito, non si può sottovalutare questa crisi: ecco perché

Ad essere particolarmente preoccupata è Natasha Linhart, imprenditrice e manager fondatrice del marchio Atlante il cui core business consiste nella creazione di prodotti a marchio venduti con i propri brand, con quelli delle catene distributive che li richiedono oppure con i marchi di aziende italiane ancora poco conosciute sul mercato.

L’imprenditrice bolognese non minimizza affatto la crisi che sta travolgendo il mercato del cacao e di conseguenza del cioccolato. Una carenza che in futuro potrebbe addirittura trasformarsi in una drammatica estinzione.

Cioccolato sparito, il parere dell’esperta: “Rischiamo l’estinzione”

“Certo, del cioccolato si può fare a meno – il commento di Natasha Linhart – ma rappresenta un’importante gratificazione per ognuno di noi. Ecco perché suggerisco alla grande distribuzione di non sottovalutare questa crisi, che durerà almeno due anni”.

Non c’è molto tempo da perdere e la Linhart prova a dare dei consigli all’intero sistema produttivo: “È necessario agire subito e farlo come farebbe un brillante operatore di Borsa: prenotare il prodotto per tempo e assicurare la sua presenza sugli scaffali“.