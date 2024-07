“Dopo anni è arrivata la proposta”: l’ex naufraga non sta più nella pelle I Insieme a lei un colosso della musica italiana

Un’ex concorrente de L’Isola dei Famosi, compagna di una star della musica, svela importanti retroscena legati alla sua vita sentimentale

Viene considerata una sorta di meteora nel mondo dello spettacolo, in virtù del breve tempo in cui è riuscita a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Pochi anni di celebrità e successo, legati soprattutto alla sua partecipazione nel 2010 a L’Isola dei Famosi, quando ancora il reality andava in onda sulla RAI.

La sua ultima apparizione sul piccolo schermo risale proprio a quell’edizione del reality. Da quel momento in poi ha preferito dedicarsi alla sua famiglia e agli affetti più cari. E soprattutto al suo celebre compagno grazie al quale ha acquisito ancora più popolarità.

Stiamo parlando dell’ormai ex showgirl salentina Loredana Lecciso, che da circa venticinque anni è la compagna di vita di Al Bano Carrisi. La loro storia, tormentata e complicata, ha occupato per anni le copertine e le prime pagine dei rotocalchi di cronaca rosa.

Nonostante le tante polemiche e i durissimi scontri avuti a distanza con l’ex moglie del cantante di Cellino San Marco, Romina Power, la Lecciso è riuscita a tenere la barra dritta e a far sì che la sua relazione riuscisse a sopravvivere a tutte le avversità.

“Dopo anni è arrivata la proposta”, la confessione arriva all’improvviso: ecco perché

Sui problemi avuti con la cosiddetta famiglia allargata inevitabilmente costituitasi con la nascita dei due figli avuti da Al Bano, la Lecciso ammette di aver attraversato momenti molto difficili: “Credo succeda a tutte le coppie che arrivano da un divorzio e hanno dei figli con l’ex. A volte il nostro rapporto è stato troppo affollato, anche per colpa mia“.

Nel corso di una lunga intervista concessa al settimanale “Oggi“, l’ex showgirl salentina ha spiegato le ragioni per cui lei e Al Bano non sono mai convolati a nozze: “C’erano degli equilibri da preservare e abbiamo deciso così. Però, il solo fatto di aver ricevuto la proposta nel 2013, mi ha reso felice“.

Loredana Lecciso è rassegnata: “Ormai non ha più senso”

“Il matrimonio era un passo che avrebbe avuto senso tanti anni fa, anche nei confronti dei nostri figli, ora sarebbe buffo. E non è vero che io lo abbia mai chiesto ad Al Bano. Sto con un uomo che dopo 25 anni la mattina taglia ancora una rosa dal giardino e me la porta“.

Insomma, al di là del mancato matrimonio la loro relazione è più solida che mai: “Quando riusciamo a stare da soli ancora ridiamo e amiamo le stesse cose. Mi pare che sia già tantissimo. E sono ancora gelosa, sono sempre stata la più possessiva dei due“.