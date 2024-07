Oroscopo di agosto, in arrivo una valanga di soldi per tre segni I Si prospetta un mese senza precedenti

Agosto è il mese delle vacanze, quello in cui lo svago la fa da padrone. Per l’oroscopo alcuni segni zodiacali saranno più fortunati di altri

L’estate è il tempo delle vacanze e del relax, del tempo libero e se possibile del divertimento. Ma non per tutti i mesi estivi rappresentano un periodo necessariamente fortunato e propizio. Stando almeno all’oroscopo in vista del mese di agosto, lo svago sarà realmente senza pensieri per molti ma non per tutti.

Per chi crede agli influssi positivi o negativi dei vari pianeti, nel prossimo mese tre segni rispetto agli altri vivranno quattro settimane alla grande, altri tre invece dovranno barcamenarsi tra molte difficoltà. Questi ultimi sono lo Scorpione, il Toro e i Gemelli.

Viceversa questo è il podio dei più fortunati: agosto da sogno per Vergine, Capricorno e Sagittario. Iniziamo dai primi i quali, dopo tante sofferenze di natura economica, riceveranno una bella notizia: una proposta di lavoro, un nuovo incarico o una vincita al gioco grazie ai quali arricchiranno notevolmente le proprie finanze.

Estate memorabile anche per il Capricorno, che in realtà ha goduto dei favori della Dea Bendata per tutto questo 2024 e che ora può usufruire di altre piacevoli novità per ciò che riguarda le proprie attività lavorative.

Oroscopo di agosto, i tre segni più fortunati si godono un’estate memorabile: i dettagli

Infine, un altro segno fortunato è il Sagittario che nel mese di agosto godrà di idee vincenti che gli varranno ampi riconoscimenti nel mondo del lavoro e quindi anche importanti e significative opportunità professionali.

Molto meno propizio sarà invece il mese di agosto per altri segni, tre dei quali avranno a che fare con qualche problema di troppo, soprattutto di natura economica e sentimentale: ci riferiamo a Scorpione, Gemelli e Toro.

Oroscopo di agosto, estate da sogno ma non per tutti: ecco perché

Per i tre segni zodiacali sopra indicati il mese di agosto si preannuncia ad ostacoli: niente di drammatico, per carità, ma senza dubbio con qualche impaccio soprattutto di natura economica. Per questo motivo si consiglia di giocare in difesa senza chiedere più di tanto a questa bollente estate.

Nelle prossime settimane l’oroscopo riguarderà il mese di settembre e dunque la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Vedremo se i tre segni ‘sfortunati’ ad agosto avranno o meno l’opportunità di riscattarsi.