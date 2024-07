Spesa, se spendi troppo è perché non conosci la “regola infallibile” I Ti fa risparmiare centinaia di euro al mese

Fare la spesa è una delle attività più importanti ai fini del nostro sostentamento. Ora c’è un metodo sicuro per non spendere troppo.

Da un paio d’anni a questa parte, soprattutto a causa del drammatico conflitto tra Ucraina e Russia, il costo di alimenti e materie prime è cresciuto a livelli mai visti in precedenza. Alcuni prodotti poi, molti dei quali di prima necessità, hanno visto il loro prezzo raddoppiare, così da rendere la nostra spesa settimanale simile alla scalata dell’Everest.

La conseguenza più immediata è la rinuncia da parte di molti consumatori ad acquistare determinati alimenti preferendo puntare su prodotti di qualità inferiore. A chi viceversa non vuole compiere passi indietro mantenendo standard elevati di qualità della propria spesa si consiglia di mettere in atto strategie alternative per risparmiare.

Ed ecco che da questo punto di vista un’opzione praticabile è la riorganizzazione dei pasti della settimana che, oltre a limitare di molto gli sprechi alimentari ci permettono di risparmiare parecchi soldi mantenendo allo stesso tempo il controllo su ciò che si mangia durante la settimana.

Un metodo abbastanza efficace in tal senso può essere il cosiddetto “batch cooking“, ovvero la preparazione dei pasti per tutta la settimana in un solo giorno. Questo ci consente di risparmiare tempo e denaro nella realizzazione dei diversi piatti.

Spesa, occhio alla regola infallibile: il risparmio è garantito

Ora però esiste un altro rimedio che a quanto pare offre ampie garanzie per ciò che riguarda risparmio in denaro e organizzazione dei pasti settimanali. Si tratta del cosiddetto metodo “6 a 1“, che sta spopolando da qualche mese a questa parte.

Il metodo in questione è utilissimo a razionalizzare la spesa al supermercato assicurandoci un risparmio piuttosto cospicuo. Alla base di tutto dev’esserci però la preparazione di una lista molto precisa dei prodotti da acquistare, necessaria ad eseguire il metodo stesso.

Spesa, il metodo non sbaglia mai: tutti i dettagli

Seguendo il Metodo 6 a 1 bisogna dividere le categorie degli ingredienti in sei gruppi e suddividere i nostri acquisti in questo modo: 6 tipi di verdura fresca o congelata, 5 tipi di frutta fresca, secca o congelata, 4 fonti proteiche di origine animale ma anche vegetale, 3 fonti di carboidrati, 2 salse, condimenti o creme spalmabili e infine una tipologia di snack.

Chi ha avuto modo di fare ricorso a questo metodo garantisce che si riesce a fare la spesa una volta alla settimana e soprattutto si risparmiano parecchi soldi: si acquista infatti solo ciò che è strettamente necessario.