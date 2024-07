Menopausa, li mangi sempre ma devi starne alla larga se non vuoi peggiorare i sintomi I Il medico non te lo dice mai

Per ogni donna la menopausa rappresenta un momento particolare e molto delicato. Si consiglia di seguire un’alimentazione precisa

Com’è noto la menopausa per una donna è quell’evento fisiologico che corrisponde al termine dell’età fertile. I relativi sintomi e le successive conseguenze a livello fisico e psicologico variano in base al soggetto, ma per tutte diventa fondamentale mantenere un regime alimentare corretto ed equilibrato.

L’arrivo della menopausa, in genere dopo i cinquant’anni, crea un inevitabile squilibrio ormonale che può provocare un incontrollato aumento di peso. Per evitare che ciò accada è dunque fondamentale seguire una dieta che garantisca l’assunzione di varie sostanze.

Dei tre pasti che in genere si consumano durante la giornata, il più importante di tutti è senza dubbio la colazione. Può essere sia dolce che salata con una preferenza per quest’ultima. Per arrivare fino all’ora di pranzo senza dover ricorrere ad insidiosi spuntini di metà mattinata, è più opportuno affidarsi alla colazione con prodotti a base di sale.

Da bere si può consumare una spremuta di arancia o del tè verde, mentre per mangiare si può procedere con una fetta di pane integrale o di segale con formaggi morbidi oppure con un pezzo di formaggio stagionato come il parmigiano. Da evitare gli affettati, ok invece a un uovo sodo.

Menopausa, evitare a tutti i costi questo alimento: è un vero disastro

Come spuntino, sia a metà mattinata che a metà pomeriggio, non c’è niente di meglio che una bruschetta con olio di oliva senza sale. La colazione inoltre può essere arricchita da un pò di frutta secca come noci, mandorle o semi di zucca.

Sono invece da evitare a qualsiasi costo biscotti confezionati, dolci, merendine e succhi di frutta: gli zuccheri raffinati sono assolutamente vietati. Per addolcire il caffè e per preparare i dolci, si può utilizzare lo zucchero di canna integrale.

Menopausa, questo alimento si può consumare: non lo avresti mai detto

Chi non ha problemi di intolleranze o di allergie varie a colazione può assumere un pò di latte scremato insieme a cereali, muesli con frutta disidratata e nocciole. Il latte fornisce il giusto apporto di proteine e grassi e consente di non sentire i morsi della fame fino alla pausa pranzo.

Via libera anche per la spremuta di frutta, possibilmente di arancia, kiwi e melograno da accompagnare con una fetta di pane tostato, magari integrale sul quale potremo spalmare un po’ di ricotta fresca.