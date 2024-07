Sudorazione eccessiva, se ne soffri la colpa è solo tua: ecco la soluzione definitiva I Non ci pensa nessuno ma fa la differenza

Uno dei problemi tipicamente estivi è la formazione di grandi quantità di sudore. Esistono però dei rimedi per limitarne la diffusione sulla pelle

Quando il caldo si fa davvero insopportabile, soprattutto nei due mesi centrali dell’estate come luglio e agosto, solo il pensiero di dover indossare un cosiddetto capo d’abbigliamento aggiuntivo ci provoca un mancamento o nel migliore dei casi una sensazione di malessere.

In realtà non è proprio così, anzi. Esistono come molti sanno le canottiere estive che possono aiutarci a sopportare meglio le giornate in cui la temperatura supera i livelli di guardia. Sembrerà assurdo ma indossarle sotto un altro capo renderà più sopportabile la canicola estiva e limiterà la diffusione del sudore sul nostro corpo.

Questo perché lo strato di tessuto in più a contatto con la pelle può assorbire il sudore prima che si possa vedere sugli indumenti. Del resto le canottiere fatte di materiali naturali riequilibrano la temperatura del corpo garantendo quella si suole definire una migliore vestibilità.

Una delle caratteristiche più importanti che la canottiera estiva deve possedere è la giusta lunghezza: in questo caso non dev’essere troppo corta per due motivi. Il primo è legato a un fatto puramente estetico, il secondo è per evitare che i nostri reni scoperti ci possano causare cistiti o problemi analoghi.

Sudorazione eccessiva, attenzione alle canottiere: ecco qual è quella giusta

C’è poi la questione legata al colore della canottiera stessa e qui la riposta è univoca: molto meglio indossarne una chiara piuttosto che scura o addirittura nera. Queste ultime infatti assorbendo direttamente il calore possono provocare un’eccessiva sudorazione.

Infine si pone il problema, annoso, delle macchie di sudore che si espandono inevitabilmente sui nostri abiti. Per evitare soprattutto quella classica sotto l’ascella è importante in primis che il giromanica della canottiera stessa non sia troppo ampio.

Sudorazione eccessiva, come evitare le macchie: il rimedio è molto efficace

Tra l’altro nel caso in cui la canottiera inizi proprio sotto l’ascella cresce la probabilità che questa assorba direttamente il sudore senza mostrarlo su t-shirt e altri abiti. Infine, è molto importante che la canottiera non stringa eccessivamente.

Se si può scegliere liberamente cosa indossare, in questo caso la soluzione migliore è rappresentata da un capo d’abbigliamento molto arioso e una canottiera aderente in seta o cotone leggero, per rendere meno accentuate le macchie di sudore.