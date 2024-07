Cellulare, addio privacy: da oggi le tue attività online sono note a tutti I Se questa funzione è attiva sono guai

I cellulari sono ormai diventati quasi un’appendice del nostro braccio. Il problema è che la nostra privacy corre parecchi rischi

L’utilizzo dei cellulari è diventato ormai indifferibile. Non è più possibile ormai fare a meno, anche volendo, dei classici smartphone ai quali affidiamo anche l’organizzazione delle nostre giornate. Purtroppo però come tutto ciò che ha a che fare con lo sviluppo tecnologico anche i cellulari causano molti problemi collaterali.

Uno su tutti, il più significativo e rilevante, è la progressiva ma inarrestabile perdita di privacy. E il rischio, sempre più concreto, che qualche criminale informatico possa entrare nei nostri profili e sottrarci tutto ciò che abbiamo, compresi i nostri dati personali.

Attacchi informatici, virus, cyber terrorismo: siamo esposti ventiquattr’ore su ventiquattr’ore a questo tipo di possibili attacchi. E non solo noi singoli cittadini, ma tutti i sistemi che governano il mondo sono a rischio: i fatti accaduti lo scorso fine settimana sono eloquenti.

Il discorso della privacy investe invece indirettamente i minori, bambini e adolescenti che siano. In questo caso diventa necessario, per proteggerli dalle numerose insidie che il web nasconde, utilizzare accurati sistemi di controllo.

Cellulare, addio privacy: l’attivazione del parental control è immediata

Il parental control è un insieme di filtri famiglia che può essere applicato su qualsiasi dispositivo, dal pc al tablet, dallo smartphone alla televisione. Tutti i sistemi operativi, infatti, rispondono ormai alla necessità di tutelare i minori dai pericoli del web.

Di conseguenza dalle linee telefoniche fino ai videogiochi per concludere con i motori di ricerca, filtri e limitazioni per i minori sono sempre più facili da inserire e da applicare. In quesot modo i genitori potranno vivere con molta più serenità il rapporto dei figli con la tecnologia e le loro scorribande su Internet.

Cellulare, niente più privacy per i bambini: ecco perché

Di conseguenza è inevitabile che i minori perdano una porzione significativa della loro privacy. Limitandone la possibilità di navigare su internet, di accedere a determinati servizi e controllando direttamente la loro attività non v’è dubbio che si configuri una pesante ingerenza dei genitori.

Del resto però è un rovescio della medaglia che il legislatore ha tenuto in considerazione nel momento in cui sono state varate le norme sul controllo familiare dei bambini. Era necessario tenerli lontani da categorie e argomenti molto pericolosi.