Royal Family in crisi profonda: la celebre coppia sta divorziando I “Vivono già separati in casa”: stavolta è finita davvero

La famiglia reale inglese è sempre più in crisi. Ai problemi di salute si aggiungono i contrasti tra i membri stessi della casa reale

Non è certo un periodo memorabile per la Royal Family. I problemi di salute del re Carlo e della principessa del Galles Kate Middleton rendono il clima dalle parti di Buckingham Palace piuttosto teso e decisamente incerto.

La rottura con il principe Harry e la moglie Meghan Markle, che da più di un anno vivono negli Stati Uniti, rende ovviamente tutto più difficile e amplifica sensazioni poco gradite all’interno della famiglia più importante del Regno Unito.

Come se tutto questo già non bastasse è opportuno ricordare che qualche tempo fa anche la relazione tra il secondogenito di Carlo e Diana e l’ex attrice americana stava per saltare in aria. In realtà non è da ieri che le voci relative al possibile naufragio del loro matrimonio si susseguono.

Il principe Harry e la moglie, l’ex attrice americana Meghan Markle sarebbero stati a un passo dal divorzio. È accaduto circa un anno fa contestualmente ad alcune indiscrezioni circolate soprattutto in Inghilterra e diffuse da quotidiani e tabloid da sempre molto vicini alle vicende della famiglia reale inglese.

In base ai rumors in questione sarebbe stato addirittura imminente, eravamo alla fine di giugno del 2023, l’annuncio della separazione tra i duchi del Sussex. Questo era l’inevitabile punto di caduta di un periodo difficile, segnato da polemiche e tensioni continue.

La fine del matrimonio tra Harry e Meghan avrebbe prodotto, tra le varie e inevitabili conseguenze, la fine della permanenza negli Stati Uniti del principe e del suo ritorno quasi immediato in Inghilterra e di una sua graduale riammissione all’interno della Royal Family.

L’ex giornalista della BBC Jennie Bond, esperto di famiglia reali, aveva dichiarato che una volta separatosi dalla moglie Harry sarebbe stato perdonato dal re e dal resto della famiglia. Se il matrimonio fosse finito sia il re Carlo che il fratello maggiore, il principe William, avrebbero gradualmente riaccolto tra loro il duca di Sussex.

Queste ipotesi però non si sono concretizzate: Harry e Meghan a distanza di un anno sono ancora sposati e a quanto pare anche molto felici. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi.