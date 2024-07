Barbara D’Urso sbarca in Rai: il colpaccio che nessuno si aspettava I Manca solo la firma

Dopo la clamorosa esclusione dai palinsesti di Mediaset del 2023 Barbara D’Urso non è ancora riuscita a trovare un nuovo spazio televisivo

Ufficialmente, stando almeno a quanto risulta dalla programmazione ufficiale di RAI e Mediaset per la prossima stagione televisiva, Barbara D’Urso si appresta a vivere per il secondo anno consecutivo senza un programma da condurre o un talk show di intrattenimento da presentare.

Dalla clamorosa e discussa esclusione da Mediaset decisa in prima persona dal presidente Pier Silvio Berlusconi è trascorso più di un anno e di ritorno sul piccolo schermo dell’ormai ex ‘lady Cologno’ ancora non si parla.

Anzi, in realtà se ne parla anche molto: il problema è che finora nulla di ciò che poteva bollire in pentola si è concretizzato. Qualche settimana fa si è vociferato di trattative ben avviate con il gruppo Discovery: anche la D’Urso sul Canale NOVE insieme a Fabio Fazio e Amadeus?

Pare proprio di no a giudicare dalle ultime indiscrezioni: anche il nuovo e ambizioso competitor di RAI e Mediaset si sarebbe tirato indietro a fronte della possibilità di ingaggiare la conduttrice napoletana. Questo però non significa che non rivedremo più in televisione l’ex conduttrice di “Pomeriggio Cinque“.

Barbara D’Urso, il colpo di scena è pazzesco: cosa può succedere

Infatti in base a quanto riportato dal giornalista di Dagospia.it Giuseppe Candela il principale ‘deus ex machina‘ dei programmi di maggior successo della D’Urso, l’autore Ivan Roncalli, sarebbe a un passo dal suo ingresso in RAI.

Roncalli farebbe il suo ingresso nell’azienda di Viale Mazzini in qualità di autore del talk show condotto da Caterina Balivo, “La Volta Buona“. Un programma che nella sua prima e finora unica edizione non ha ottenuto risultati granché lusinghieri in termini di ascolto.

Barbara D’Urso, un passo avanti verso il ritorno in TV: non ci sono dubbi

L’arrivo di Roncalli sarebbe voluto direttamente dai dirigenti della TV di Stato che pensano al suo contributo per risollevare le sorti della trasmissione. Ovviamente non è in discussione, almeno per il momento, la conferma di Caterina Balivo.

Ciò non toglie che Ivan Roncalli possa fungere in qualche modo da ‘Cavallo di Troia‘ e precedere l’approdo in RAI di Barbara D’Urso. Forse i tempi non sono ancora maturi ma è certo che prima o poi l’ex lady Cologno tornerà in pista.