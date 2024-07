Concorso pubblico, stipendio da oltre 50 mila euro I Affrettati e invia subito la domanda, non c’è più tempo

Un ‘altra importante opportunità di lavoro durante il periodo estivo, un’occasione da non farsi sfuggire. Bisogna presentare la domanda

In genere l’estate viene indicata come un periodo in cui le opportunità di trovare lavoro sono ridotte al lumicino. Invece quasi in controtendenza e contrariamente a quanto si può immaginare le possibilità di trovare un’occupazione anche nei mesi estivi non sono poche.

Una delle opzioni più rilevanti sia sotto l’aspetto della qualità del lavoro che su quello della retribuzione è costituita dal concorso pubblico istituito da un’importante agenzia governativa che si occupa dello sviluppo tecnologico del nostro Paese.

Stiamo parlando dell’AgID, l’Agenzia per l’Italia digitale. Si tratta di un ente pubblico istituito dal Governo Monti. È sottoposta al controllo esercitato dai poteri di indirizzo e vigilanza del presidente del Consiglio dei ministri o del ministro a cui il capo del governo ha assegnato la delega.

L’AgID si pone come principale obiettivo la ricerca del massimo livello di innovazione tecnologica nell’organizzazione e nello sviluppo della pubblica amministrazione e al servizio dei singoli cittadini e delle imprese.

Concorso pubblico, ecco chi può partecipare: lo stipendio è super

Questo concorso non è aperto a tutti, ma soltanto a chi possiede determinati requisiti e soprattutto specifiche competenze professionali. L’Agenzia per l’Italia Digitale proprio a tal fine ha previsto d attuare tre procedure comparative per la selezione di lavoratori specializzati in diversi ambiti.

Ai professionisti che saranno scelti e selezionati verranno distribuiti e assegnati alcuni incarichi di lavoro indipendente e autonomo con un compenso massimo annuo che può arrivare fino a 55 mila euro.

Concorso pubblico, quando presentare la domanda: non andare oltre una certa data

Per tutto ciò che concerne i requisiti specifici sono esplicitamente richieste una laurea magistrale in una delle classi di laurea indicate negli avvisi o titoli equiparati, un’esperienza lavorativa accertata e documentabile nel profilo richiesto. Tale esperienza professionale può anche non essere continuativa, a patto che abbia una durata complessiva di almeno sette anni in totale negli ambiti riportati nei singoli bandi.

Infine è necessario possedere conoscenze specifiche che saranno verificate in sede di colloquio. Infine c’è un dettaglio di vitale importanza da non dimenticare: le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate entro e non oltre il 3 agosto 2024. L’AgID ovviamente si preoccuperà di contattare direttamente le persone selezionate che avranno superato tutte le prove.