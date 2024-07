L’ultimo richiamo alimentare allarma i supermercati I Il Ministero della Salute vieta l’utilizzo di questo prodotto

Scatta un’allerta particolare per un prodotto che è finito sugli scaffali di molti supermercati. La decisione del Ministero della Salute

Un’allerta improvvisa fa scattare il panico tra i consumatori. Si tratta di un ‘richiamo alimentare’ segnalato dal Ministero della Salute a proposito di un determinato prodotto che può creare seri e importanti problemi di salute. Purtroppo si tratta di un fenomeno tutt’altro che raro e purtroppo in costante aumento.

Parliamo dei lotti di un prodotto alimentare che a causa di gravi contaminazioni con sostanze nocive per la nostra salute vengono ritirati in fretta e furia dal mercato. Un evento accaduto spesso negli ultimi anni e che si è ripetuto poche ore fa.

In questi casi è compito del mondo dell’informazione fornire tutti i dati possibili e immaginabili in merito al prodotto segnalato e poi ritirato dai banchi dei supermercati che lo hanno acquistato in lotti. Con l’avvertenza, scontata, di non procedere al suo acquisto nel caso in cui lo si dovesse ancora trovare in vendita.

Procediamo dunque per ordine: il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo alimentare da parte di un produttore di diversi lotti di farina di pistacchi a marchio Fruit’s Better. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di livelli di ocratossina A superiori al limite previsto dalle norme emanate dall’Unione Europea.

Richiamo alimentare, attenzione all’ocratossina A: è altamente tossica

L’ocratossina A è una sostanza chimica reperibile in alcuni alimenti, tra cui il caffè, che se presente in dosi eccessive può produrre gravi conseguenze per la nostra salute. Di qui l’inevitabile richiamo alimentare diffuso dai produttori di questa particolare farina.

Infatti la stessa azienda produttrice ha fatto sapere che potrebbero verificarsi “possibili disturbi gastrointestinali dovuti all’ingestione dell’alimento contaminato da elevate concentrazioni di ocratossina A”.

Richiamo alimentare, tutti i dati relativi ai lotti della farina ritirata dal mercato: segnatevi tutto

Il prodotto in questione è venduto in sacchetti da 200 grammi con i seguenti numeri di lotto: 24074, 24078, 24080, 24088, 24094, 24095, 24106 e 24113 e i termini minimi di conservazione 31/03/2025 e 30/04/2025.

L’azienda Mocerino Frutta Secca Srl ha prodotto la farina di pistacchi richiamata e lo stabilimento di produzione si trova a Somma Vesuviana. A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare la farina di pistacchi con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati.