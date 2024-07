Maxi concorso pubblico, centinaia di nuove posizioni disponibili I Invia subito la domanda: i posti stanno terminando

Ancora nuovi posti di lavoro in palio durante l’estate. Chi è in cerca di un’occupazione però deve fare in fretta: i tempi sono stretti

Nuovi posti di lavoro, questa volta nel settore pubblico, sono a disposizione di tutti coloro che durante l’estate vanno in cerca di una nuova occupazione. Si tratta in questo caso di centinaia di assunzioni, in questo caso rivolte esclusivamente a potenziali candidati in possesso di una laurea.

Entrando nei dettagli di questo bando di concorso, perché di bando si tratta, è doveroso precisare come sia stato indetto il concorso pubblico INAIL 2024 per l’assunzione di 308 funzionari. Per chi non lo sapesse l’INAIL è l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro.

Al termine delle prove che tutti i candidati dovranno sostenere saranno selezionati 293 posti a tempo indeterminato come Funzionario amministrativo e 15 posti in qualità di Funzionario Assistente sociale.

Per presentare la domanda di ammissione esiste una scadenza molto precisa oltre la quale non si può procedere ed è lunedì 12 agosto 2025. Questo significa che a disposizione delle persone interessate resta meno di un mese per presentare la propria candidatura.

Maxi concorso pubblico, ecco i requisiti essenziali per partecipare al concorso: guai a non averli

Per poter partecipare al concorso di funzionario amministrativo è un requisito essenziale possedere una laurea acquisita in discipline economiche, giuridiche e sociali. Discorso analogo per il ruolo di funzionario assistente sociale.

Altra informazione importante che i candidati devono avere riguarda la ripartizione dei funzionari: le assunzioni avverranno in tutta Italia ma i posti sono distribuiti solo in alcune regioni. Per semplificare si può dire che i futuri funzionari saranno smistati in buona parte nell’Italia settentrionale e solo in minima parte in quella meridionale.

Maxi concorso pubblico, la procedura per presentare la domanda: non si può sbagliare

Infine, ecco la procedura da seguire per porre la propria candidatura al concorso dell’INAIL: la domanda di partecipazione al concorso per funzionari deve essere presentata entro il giorno 12 agosto 2024, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale in Pubblica Amministrazione.

Per poter accedere alla suddetta piattaforma è necessario autenticarsi attraverso SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. Da questo punto di vista è sempre utile quando si partecipa a una selezione pubblica avere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) poiché gli Enti possono comunicare con i candidati anche tramite la PEC.