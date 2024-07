LIDL, addio per sempre agli alimenti avariati I Offerta imperdibile: lo strumento dei sogni a soli 20 euro

Una delle nostre maggiori preoccupazioni riguarda la possibile conservazione degli alimenti. Con questo oggetto c’è la svolta definitiva

Conservare il cibo più a lungo possibile è da sempre un vero e proprio cruccio per tutti noi. Se abbiamo intenzione di costituire una piccola scorta di alimenti, anche i prodotti freschi di facile e rapido deperimento, dobbiamo fare ricorso a quegli strumenti che ci consentono di realizzarla.

Detto che i cibi più freschi tendono per natura e inevitabilmente a deperire in tempi piuttosto brevi, esistono metodi molto efficaci e di facile attuazione per mantenerli in buone condizioni qualche giorno in più del normale. E in tal senso ci viene in soccorso la catena di supermercati LIDL.

Partiamo dal presupposto che verdure, formaggi freschi e stagionati, salumi, insaccati, carne e pesce sono gli alimenti da consumare prima di tutti gli altri. Anche disponendo di un frigorifero di grande qualità i cibi appena menzionati vanno mangiati entro qualche giorno.

Quante volte sarà capitato di dimenticarci di un determinato prodotto per molto tempo e di toglierlo dal frigorifero quando ormai è troppo tardi e non possiamo fare altro che disfarcene gettandolo nella spazzatura. Per evitare il ripetersi di casi del genere dobbiamo utilizzare un metodo da tempo ormai molto diffuso, il sottovuoto.

LIDL, il sottovuoto con questo strumento diventa una garanzia: ecco perché

Come molti sanno si tratta di una tecnica per conservare più a lungo gli alimenti e per metterla in pratica abbiamo bisogno di due elementi: i sacchetti appositi e la cosiddetta macchina per il sottovuoto. I sacchetti in genere sono fatti di polietilene o in alluminio.

La macchina invece altro non è che una specie di aspiratore che, una volta tolta l’aria, sigilla il sacchetto con una saldatura termica. Ce ne sono di vari tipi e di diversi costi ed è qui che in nostro aiuto intervengono i supermercati LIDL.

LIDL, il prezzo è stracciato: non se ne può fare a meno. Correte ad acquistarlo

Nel volantino delle offerte che LIDL mette a disposizione di tutti i clienti nella settimana che va dal 15 al 21 luglio, è in vendita un’ottima macchina sottovuoto sigilla sacchetti ad un prezzo imbattibile: 19,99 euro. Di fatto, quasi un regalo.

Un regalo di cui bisogna approfittare e in fretta: c’è solo una settimana a disposizione per acquistare la macchina alla cifra suddetta. Siamo certi che in tutti i punti vendita LIDL si scatenerà una vera e propria corsa ad anticipare gli altri.