Lavoro, mezzo milione di nuovi posti fissi disponibili I Basta il diploma per essere assunti: invia subito la domanda qui

Questa estate 2024 si sta rivelando come una delle più ricche di opportunità per chi cerca un posto di lavoro. I numeri sono impressionanti

Trovare un posto di lavoro non è mai stato così facile come adesso. In questa estate sempre più rovente aumentano a dismisura le opportunità di impiego in aziende private e per attività commerciali di vario tipo. Saranno soprattutto i diplomati a godere di un ampio ventaglio di opzioni.

Secondo quanto riportato dal bollettino del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere sono poco più di cinquecentomila le assunzioni previste dalle imprese per questo mese di luglio e circa 1,3 milioni per il trimestre luglio settembre. Numeri che indicano una contrazione della domanda di lavoro di circa 78.000 contratti rispetto allo scorso anno.

Analizziamo adesso in dettaglio quali sono i settori e le competenze professionali di cui imprese e aziende vogliono dotarsi nel corso dell’intero periodo estivo. Il comparto che offrirà il maggior numero di posti di lavoro è quello dei servizi con la bellezza di 174.140 assunzioni di professionisti qualificati a luglio 2024.

In seconda battuta le professioni non qualificate per le quali si prevede l’assunzioni di poco meno di 80mila persone sempre nel mese di luglio. Tra questi vi sono addetti allo spostamento e alla consegna merci, addetti nei servizi di pulizia, di custodia di edifici, etc.

Lavoro, la carica dei cinquecentomila assunti: sarà un’estate di fuoco

C’è poi un segmento di assunzioni che coinvolge direttamente gli operai specializzati che superano di poco i 75mila. Spiccano tra questi artigiani e operai esperti nel settore dell’edilizia, della riparazione di macchine fisse e mobili e della costruzione di utensili e assimilati.

Sono invece quasi 61mila i conduttori d’impianti e operai di macchinari fissi e mobili che saranno assunti a luglio. I profili più ricercati sono in questo caso operai di macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e per prodotti minerali.

Lavoro, diplomati in testa alla graduatoria dei più cercati: i laureati segnano il passo

Come si può vedere i maggiori beneficiari di questa vera e propria ondata di assunzioni sono diplomati e tecnici specializzati. Lo dimostrano ampiamente le percentuali dei profili coinvolti a far parte di aziende private e di servizi qualificati.

Il 39% di assunzioni riguarderà chi è in possesso di una qualifica professionale, il 28% chi ha in tasca un diploma di scuola superiore, il 20% chi si è invece fermato alla scuola dell’obbligo mentre l’11% di assunti avrà una laurea magistrale o triennale.