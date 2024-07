ENEL apre finalmente le porte ai diplomati I Invia ora la candidatura, non c’è tempo da perdere

Nuove opportunità di lavoro per chi è in cerca di un’occupazione. A movimentare il mercato è l’ENEL che va a caccia di assunzioni

Occhi aperti sull’ENEL, l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica. Arrivano dal colosso controllato dal Ministero per l’Economia le ultime buone notizie in merito a nuovi posti di lavoro che si verranno a creare da qui alle prossime settimane.

L’ENEL ha deciso di aprire le porte a giovani laureati e diplomati grazie a un significativo programma di sviluppo e investimenti che prevede numerose assunzioni da qui ai prossimi tre anni. Il colosso dell’energia ha infatti stipulato un’intesa con i sindacati impegnandosi ad accogliere ben 2000 nuovi lavoratori nel triennio 2024-2026.

Ci sono tutti i presupposti perché il piano di assunzioni preparato dai vertici dell’azienda vada in porto nei tempi e nei modi previsti. Si tratta dunque di un’occasione imperdibile per tutti coloro che sperano di entrare nel mercato del lavoro in tempi relativamente brevi.

Le opportunità professionali, è bene sottolinearlo, sono estese anche ai giovani privi di esperienza. Per questi ultimi sono a disposizione in particolare tirocini retribuiti in ENEL, per lo più della durata di sei mesi, o contratti di apprendistato.

ENEL, costa sta succedendo: tante opportunità professionali in arrivo

ENEL assume sia laureati che diplomati e per quanto riguarda i metodi di selezione dei nuovi potenziali assunti, questi si articolano in diverse fasi. Queste si diversificano ovviemente anche in base al livello di carriera dei candidati (giovani che si affacciano per la prima volta sul mercato del lavoro, candidati con poca esperienza, professionisti e altro).

La prima fase consiste nella valutazione dei curriculum pervenuti. Superata questa fase i profili che risultano di interesse per le ricerche in corso vengono contattati per una prima intervista telefonica. Questa serve anche a verificare la disponibilità dei candidati a partecipare al processo di selezione e a fissare un appuntamento per il primo incontro.

ENEL, attenzione a non farvi sfuggire questa occasione: le differenze dell’iter tra giovani ed esperti

A quel punto il percorso può procedere con un Assessment Center per i giovani diplomati o neolaureati, mentre i profili più esperti vengono contatti direttamente per un colloquio individuale, in cui si approfondiscono competenze, esperienze passate e motivazioni.

Si tratta insomma di un cammino prestabilito che tutti i candidati sono tenuti a seguire. L’obiettivo di trovare un lavoro è davvero a portata di mano, bisogna però avvicinarsi alla selezione di ENEL con i giusti stimoli.