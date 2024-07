Impiego immediato per neo laureati: più di 1200 euro di stipendio I Già inviate migliaia di candidature

Un’altra buona notizia per chi cerca lavoro. In questo caso l’invito è rivolto soprattutto a giovani laureati. Ecco le indicazioni da seguire

Una nuova invitante opportunità di lavoro e questa volta i destinatari di questa proposta sono i neo laureati appena usciti dall’Università. Si tratta di un’occasione particolarmente ghiotta sia per la qualità del lavoro stesso che per il livello retributivo garantito.

Ad assumere i giovani freschi di laurea è l’ACER, ovvero l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia. La sede dell’Agenzia è in Slovenia, nella splendida Lubiana, e la retribuzione garantita corrisponde a 1260 euro.

Detto che le candidature sono sempre aperte, andiamo a conoscere tutte le informazioni relative alle diverse aree professionali coinvolte. Si tratta nel complesso di un’occasione e un’opportunità importante da cogliere al volo.

Ecco in rapida successione i settori nei quali i giovani laureati saranno chiamati a collaborare: risorse umane, tecnologie informatiche, politiche, analisi di mercato, data analysis, sicurezza approvvigionamento gas, operatività del sistema e connessione alla rete, regolamento su integrità e trasparenza del mercato dell’energia elettrica.

Neo laureati, questa è una grande occasione: di che si tratta

Sveliamo adesso in dettaglio in cosa consiste questa esperienza professionale di altissimo livello: l’ACER Traineeship Programme è un programma di selezione per stagisti attivo tutto l’anno. Permette a candidati laureati di svolgere tirocini retribuiti negli uffici dell’Agenzia dell’UE situati a Lubiana.

Ricordiamo che il programma è aperto ai maggiorenni che abbiano conseguito almeno una laurea triennale e che siano cittadini di uno Stato membro dell’UE o di Norvegia, Islanda, Ucraina o Liechtenstein. Agli aspiranti candidati stagisti è inoltre richiesta un’eccellente conoscenza di almeno due lingue europee, tra cui l’inglese.

Neo laureati, la retribuzione è garantita: ecco le condizioni

Ricordiamo infine che i tirocini ACER per laureati prevedono una borsa di studio mensile che dal primo gennaio 2024, corrisponde alla cifra esatta di 1.265,36 Euro. È importante poi sottolineare come gli stage abbiano una durata compresa tra i tre e i sei mesi e si possono rinnovare fino a un massimo di 12 mesi complessivi

Inoltre, gli stagisti possono ottenere un contributo extra per i trasporti consistente in un abbonamento mensile ai mezzi pubblici di Lubiana. Dulcis in fundo, per tutti coloro che hanno completato almeno 3 mesi di tirocinio, è prevista la possibilità di ottenere un rimborso delle spese di viaggio.