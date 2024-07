Testa la tua intelligenza I Sposta un solo fiammifero per rendere l’equazione vera: solo il 5% delle persone ci riesce

Un modo per tenere allenata la mente è risolvere indovinelli matematici e qualche simpatico rompicapo. Ma serve grande attenzione

Indovinelli, rompicapo, quiz algebrici: tutto può essere utile per tenere in allenamento la nostra mente. La giusta miscela di algebra e rompicapi favorisce lo sviluppo del pensiero analitico. Non sempre e non tutti hanno la passione per la matematica, ma in questo caso basta aguzzare l’ingegno e tenere alta la concentrazione.

In fondo è come allenarsi e correre tenere in buona condizione il fisico che se ben preparato ci permette di compiere determinati sforzi che altrimenti non saremmo in grado di fare. Esistono indovinelli per tutte le età e per tutti i gradi di preparazione, ma si consiglia di partire sempre o quasi dai più semplici.

Quelli formati da alcune combinazioni di lettere e numeri sono per svariate ragioni tra i più gettonati. Una regola non scritta ma essenziale da seguire per mantenere in allenamento la nostra mente consiste nel tempo che si utilizza per rispondere al quiz o all’indovinello.

Da questo punto di vista è importante non farne trascorrere troppo: impegnarsi a dare la risposta giusta in una manciata di secondi appena è utile a rendere più elastica e pronta la nostra mente.

Testa la tua intelligenza, fai attenzione al fiammifero da spostare per risolvere l’equazione

Prendiamo come esempio questo particolare test in cui l’oggetto protagonista è il fiammifero. Disponendone alcuni in un determinato ordine otterremo un’equazione che in questo caso è palesemente sbagliata: 6+4=4.

Per ottenere questo risultato, cioè 4, è sufficiente spostare un solo fiammifero per formare il calcolo esatto con cui ottenere questo risultato. Non si tratta di un’operazione particolarmente complessa, ma ci si arriva solo con un acuto e attento spirito di osservazione.

Testa la tua intelligenza, ecco il fiammifero da spostare per ottenere il risultato giusto dell’equazione

Trovare il fiammifero giusto è semplice: guardando il segno + bisogna togliere quello posto in verticale e inserirlo al posto dello spazio vuoto creato dal numero 6. A quel punto il 6 diventerà 8 e il segno più diventerà meno. Dunque, 8-4=4: questa è l’equazione riuscita e corretta.

Come si può notare si tratta di un’operazione piuttosto semplice ma che in realtà la stragrande maggioranza di chi ha provato a risolverla non è riuscita a farlo. Anzi, solo il 5% ha indovinato subito la mossa giusta da fare.