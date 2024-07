Cellulare, se noti questo dettaglio ti stanno spiando I Digita all’istante questo codice per salvarti

Quante volte ci è capitato di avere la sensazione che il cellulare sia controllato o che qualcuno ci stia spiando. Ora possiamo scoprirlo

Da qualche anno a questa parte lo smartphone è ormai divenuto uno strumento per noi indispensabile, se non addirittura imprescindibile. La nostra attività professionale, la nostra vita di relazione è affidata completamente alla memoria dei cellulari.

Per questo motivo non possiamo permetterci di perderlo o che venga in qualche modo hackerato dalla nefasta attività di qualche cyber criminale. Lo smartphone molto spesso contiene e racchiude anche codici bancari e parole chiave per accedere ai nostri conti correnti.

Ed è proprio questa la ragione che rende attaccabile il nostro dispositivo e soggetto al controllo esterno di delinquenti e criminali del web. La sottrazione di dati personali e il controllo della nostra vita attraverso vere e proprie attività di spionaggio sono purtroppo all’ordine del giorno.

Nel momento in cui dovessimo nutrire anche il minimo sospetto che il nostro smartphone sia controllato o ‘gestito’ dall’esterno esistono dei segnali ben precisi che non possiamo non cogliere e che confermerebbero tutte le nostre perplessità.

Cellulare, il dramma degli attacchi degli hacker: il segnale è inequivocabile

Ci sono molti campanelli d’allarme in tal senso che ci segnalano come il nostro cellulare telefono sia sotto il controllo altrui. Di solito la causa principale di questo è l’installazione di uno spyware all’interno del dispositivo. Uno spyware è un tipo di malware capace di eludere i controlli di sicurezza e pronto a spiare le nostre attività.

Ovviamente questo consente agli hacker di effettuare cyber attacchi e di rubare i dati sensibili o bancari dei poveri malcapitati. Si dice che i poveri utenti siano senza difesa di fronte a questo tipo di attacchi. In linea di massima è vero, ma esistono dei segnali che se colti ci permettono di organizzare una qualche forma di difesa.

Cellulare, come scoprire se siamo sotto attacco: tutti i dettagli

Esistono indizi in tal senso che dobbiamo fare attenzione a cogliere. Uno su tutti in particolare deve far scattare il classico campanello d’allarme ed è la batteria del cellulare che si scarica troppo velocemente.

Ne esistono anche altri che non dobbiamo mai sottovalutare come l’utilizzo eccessivo di dati internet, la presenza di applicazioni sconosciute che lavorano in background e infine il surriscaldamento anomalo del dispositivo.