Raffredda l’auto in pochi secondi con questa semplice azione: risparmi tempo e denaro I E’ la scienza a parlare

Quando le temperature superano i trenta gradi la nostra auto si surriscalda con grande facilità. Un noto fisico ci spiega come raffreddarla

L’estate è la stagione in cui le nostre macchine soffrono in modo particolare. Capita ad esempio che quando un’auto rimane parcheggiata a lungo sotto il sole bollente diventi inavvicinabile per quanto è surriscaldata. In questo caso ci viene istintivo azionare subito l’aria condizionata per raffreddarla.

Esiste però un metodo alternativo e tutto sommato più economico per riportare sotto controllo la temperatura all’interno dell’abitacolo neutralizzandone il surriscaldamento. A spiegare nei dettagli come si deve agire è il noto studioso di fisica e ormai noto youtuber Vincenzo Schettini.

Questo è un rimedio molto semplice, che ci permette di guadagnare anche tempo rispetto ad altri molto più farraginosi e inefficaci. Il professor Schettini in un video pubblicato sul suo profilo Instagram spiega esattamente come ci si deve comportare in questi casi.

La premessa è d’uopo e consiste nella spiegazione del perché la nostra auto si surriscalda quando resta parcheggiata a lungo sotto il sole durante l’estate. Alla base di tutto, la causa principale di questo fenomeno è l’effetto serra.

Raffreddare l’auto, l’effetto surriscaldante della luce solare: diventa bollente

La luce solare che colpisce all’esterno la macchina entra nell’auto attraverso i vetri che la riflettono e subito dopo viene inevitabilmente assorbita dai sedili e da tutti gli oggetti presenti all’interno. A quel punto viene riemessa sotto forma di raggi infrarossi.

A quel punto i vetri riflettono questa radiazione che resta così intrappolata nella machina stessa e produce il suo surriscaldamento. Capita così che se la temperatura esterna in un determinato momento della giornata è di 35 gradi, all’interno della macchina può raggiungere e superare i 50.

Raffreddare l’auto, non è poi così difficile: ecco perché

Come comportarsi per evitare che la nostra macchina si trasformi in un forno? Si può innanzitutto prevenire usando schermi argentati o dei parasole in grado di proteggere il manubrio. Per raffreddare la macchina sena ricorrere subito all’aria condizionata il metodo è semplice.

È necessario generare una corrente e per farlo si deve aprire il finestrino del lato passeggeri e aprire lo sportello del lato conducente come soffietto agitandolo con rapidi movimenti di apertura e chiusura. A quel punto vedrete che l’aria all’interno della macchina si rinfrescherà quasi subito. Insomma, una vera e propria svolta.