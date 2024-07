Truccarsi con la presbiopia non è più un problema: ‘Altro che bacchetta magica’ I Se ricorri a questo strumento il tuo make up è impeccabile

È una domanda che ricorre spesso, quella relativa alle possibilità di truccarsi al meglio nonostante si debbano portare gli occhiali da vista

Il trucco è uno dei segreti di bellezza di una donna. Scegliere i prodotti di maggiore qualità e utilizzarli nel modo migliore sono i requisiti essenziali per godere di un trucco perfetto o quasi. Possono però sorgere dei problemi per chi ha problemi alla vista e soffre di presbiopia.

Per chi non lo sapesse la presbiopia consiste in un disturbo della vista che si manifesta con l’avanzare dell’età: i presbiti hanno dunque difficoltà a mettere a fuoco gli oggetti da vicino. Ciò significa che tutte le donne costrette ad indossare occhiali da vista non possono truccarsi? Assolutamente no.

Esistono infatti degli occhiali molto speciali, chiamati per l’appunto ‘occhiali da trucco‘ che consentono di ottenere un make-up praticamente perfetto nonostante la presenza delle lenti vicine agli occhi. Si tratta di una vera e propria svolta per chi soffre di presbiopia.

Andiamo a scoprire nei dettagli di cosa si tratta e i motivi della loro straordinaria comodità: in parole povere gli occhiali da trucco sono un tipo di occhiali da lettura dotati di una sola lente mono focale graduata, progettati in modo particolare per l’applicazione del make-up.

Presbiopia, truccarsi è possibile anche con gli occhiali: è tutto molto semplice

Quest’unica lente mono focale si sposta sull’occhio destro o sul sinistro così da consentire una visione ottimale da vicino, e di togliere la necessità di inclinare o abbassare la testa durante l’applicazione del trucco stesso.

Per ciò che riguarda forma e struttura degli occhiali da trucco sono simili in tutto e per tutto a quella degli occhiali da vista o da lettura: la differenza principale consiste nella lente graduata. Questa lente è generalmente realizzata con del materiale plastico e ha una gradazione positiva che permette di mettere a fuoco gli oggetti vicini in modo nitido.

Presbiopia, gli occhiali da trucco sono una vera svolta: ecco perché

Applicare il make-up con la presenza degli occhiali da trucco è molto più semplice di quanto si possa immaginare. Questo tipo di occhiale si indossa né più né meno come una normale lente da vista e da lettura.

Di conseguenza consente di applicare il mascara alle ciglia inferiori con particolare precisione, così come l’eyeliner, l’ombretto, il blush e il rossetto alla perfezione. Per concludere gli occhiali da trucco sono un accessorio essenziale per chiunque abbia problemi di vista da vicino e desideri ottenere un make-up perfetto.