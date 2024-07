Donne over 40, dimostra meno anni evitando questo banalissimo errore I Lo fai da anni e non te ne sei mai accorta

Il trucco per una donna è un espediente molto importante per valorizzare e rendere più bello il viso. L’età impone però dei cambiamenti

Per ogni età esiste un modo diverso di truccarsi. In questo caso specifico analizziamo quale sia l’approccio più corretto per valorizzare la propria bellezza una volta superati i quarant’anni. Nel momento in cui si raggiungono gli ‘anta’ è opportuno seguire alcune regole per non sbagliare.

La prima indicazione sommaria riguarda un cosmetico come la cipria: ebbene, dopo i quaranta è opportuno eliminare quella in polvere che rischia di mettere in evidenza le prime fastidiose rughe. Una valida alternativa è il blush liquido, particolarmente adatto per le sue proprietà idratanti.

Un altro prodotto da cambiare è l’ombretto: in tal caso è meglio fare ricorso a quello cremoso, poiché quello classico in polvere si deposita sulle increspature del contorno degli occhi, dando uno sgradevole effetto di invecchiamento che è molto meglio evitare.

Così come cremosi è meglio che siano i tipi di fondotinta: quelli molto leggeri che si utilizzano fino ai 30/35 anni, una volta raggiunti e superati i quaranta tendono a rendere la pelle troppo asciutta mettendo in risalto i difetti di un primo, inevitabile invecchiamento.

Donne over 40, un errore fatale da non commettere mai: i dettagli

Questi appena citati sono dunque i cambiamenti più significativi da apportare nel modo di truccarsi dopo i primi quarant’anni. Come si può notare non c’è niente di così eclatante e rivoluzionario da dover fare, ma solo alcune correzioni necessari e garantire un viso sempre bello e una pelle ben idratata.

Un altro capitolo importante riguarda l’uso del rossetto: con l’età le labbra tendono ad assottigliarsi ed avere un contorno meno definito. Per fronteggiare al meglio questo inconveniente si consiglia di scegliere un rossetto né troppo opaco né tantomeno uno molto scuro. In questo caso la scelta migliore è un gloss trasparente e luminoso.

Donne over 40, il tocco decisivo: come rendere il viso più luminoso che mai

Dopo i quarant’anni diventa essenziale curare al meglio le sopracciglia lasciandole abbastanza folte. Da questo punto di vista è bene sottolineare come le linee troppo sottili possano indurire i lineamenti, mentre invece le sopracciglia naturali e curate illuminano il viso ringiovanendolo.

Per tenerle ben curate e in ordine è opportuno pettinarle con un piccolo spazzolino imbevuto nella lacca per capelli. Detto questo non resta che mettere in pratica questi piccoli accorgimenti per valorizzare al massimo la bellezza del viso.