Pane secco, non gettarlo via: riportalo in vita in pochi secondi I Ecco il metodo casalingo che ti svolta la giornata

Può capitare a volte di ritrovarsi in casa del pane avanzato e spesso pensiamo di buttarlo via. Invece può tornare fragrante come prima

Il pane è con ogni probabilità l’alimento base della classica dieta mediterranea, quella che da sempre caratterizza la nostra tradizione culinaria. Lo possiamo consumare in vari modi, accompagnandolo con i più disparati prodotti alimentari. Il pane può essere companatico o pietanza, in base ai nostri gusti e alle nostre abitudini.

A volte può capitare, in realtà accade sempre più spesso, che acquistandone in quantità superiori al nostro fabbisogno il pane si accumuli nella nostra credenza. La conseguenza diretta di questa sorta di surplus è che il pane stesso alla fine diventi secco, duro e di fatto immangiabile.

Quando tutto questo si verifica siamo convinti di avere una sola possibilità: prendere il pane, avvolgerlo dentro la carta e gettarlo nella spazzatura. In realtà non è affatto così, perché esiste un validissimo rimedio che ci permette di poter consumare il nostro pane gustandolo come se fosse appena comprato.

È un metodo al tempo stesso facile e molto efficace grazie al quale non ne andrà sprecata neanche una briciola. Ci attendono dunque dei fine settimana con il pane avanzato che dopo questo speciale ‘trattamento’ sembrerà appena uscito dal forno.

Pane secco, ecco il giusto rimedio per non buttarlo: sembrerà fresco

Spieghiamo nei dettagli in consa consiste questo metodo con cui riportare il pane alla sua fragranza e morbidezza originale. Non dobbiamo fare altro che bagnare sotto acqua corrente la pagnotta o chi per lei: in sostanza tutto il pane avanzato in casa.

Bisogna mettere il pane direttamente sotto il getto dell’acqua corrente del rubinetto e assicurarci di bagnare tutta la superficie. Una volta bagnato per bene, lo si deve avvolgere completamente con della carta stagnola, una mossa necessaria a far sì che l’umidità ammorbidisca per bene il pane.

Pane secco, l’ultimo passaggio è semplicissimo: non resta che gustare il pane di nuovo ‘fresco’

A questo punto è rimasto un unico passaggio da compiere: prendere il pane ancora avvolto nel foglio di alluminio, metterlo in forno preriscaldato a duecento gradi e lasciarlo cuocere per circa 10 minuti.

Passati i dieci minuti si prende la pagnotta e la si lascia intiepidire leggermente prima di togliere la carta stagnola. Il risultato ottenuto sarà sensazionale: avremo di nuovo un pane morbidissimo pronto per essere mangiato. Il come, lo decidete voi.