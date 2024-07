Martina Colombari umiliata in modo clamoroso: “Nulla sarà più come prima” I La famiglia è disperata

Conduttrice televisiva, ex modella e soprattutto ex Miss Italia: questo è Martina Colombari. Quanti problemi per lei nelle ultime ore

Uno scenario assurdo, folle, addirittura devastante quello che si è andato configurando nelle ultime ore. Una vicenda dai contorni inquietanti che avrà, senza ombra di dubbio, pesanti conseguenze sui rapporti all’interno della famiglia Costacurta. Perché ad essere coinvolti direttamente sono Martina Colombari e il figlio della coppia, Achille.

La conduttrice televisiva ed ex modella e l’ex difensore del Milan, Billy Costacurta, sono una delle coppie più ammirate e invidiate dello showbiz nazionale. Sposati da vent’anni, i due hanno condiviso esperienze simili sul piccolo schermo anche se in ambiti diversi.

Costacurta è uno dei commentatori delle vicende calcistiche più stimati e di lungo corsoi, lavorando da anni sulle frequenze di Sky Sport, mentre Martina Colombari si occupa soprattutto di temi sociali e di diritti civili. Un anno dopo dopo le nozze, celebrate nel 2004, è nato il loro unico figlio, Achille.

Dopo un’infanzia serena il ragazzo subito dopo il periodo dell’adolescenza ha iniziato a manifestare qualche inquietudine di troppo. Definito da qualcuno ‘testa calda’ e ‘ragazzino viziato’, Achille Costacurta si è reso protagonista di episodi spesso stigmatizzabili.

Martina Colombari, il gesto del figlio Achille è inquietante: cosa è successo

Il ragazzo che oggi ha diciannove anni non più tardi di qualche ora fa ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram alcuni scatti a dir poco inquietanti e decisamente sospetti: sacchetti con strane e misteriose polverine colorate insieme a mazzette di banconote di euro.

Achille Costacurta ha poi aggiunto alle foto dei commenti a dir poco sconvolgenti, insulti e volgarità sparse nei confronti di Martina Colombari. Frasi irripetibili riportate sotto la foto pubblicata dalla madre sul suo profilo Instagram in cui la Colombari ha ringraziato i followers per gli auguri ricevuti in occasione del suo 49esimo compleanno.

Martina Colombari, il silenzio dopo le offese: una famiglia a pezzi

Questo il testo delle frasi che dopo qualche minuto sono state cancellate: “Ma copriti, hai 50 anni c**o, non sei più una ragazzina e sei anche una mamma!“. O un’altra, forse anche più grave e pesante: “No va beh, che ridere! Quella dietro era la grotta dove ci siamo pi***ti un 2-3 grammi di ketamina, che risate!“.

Nessuno della famiglia ha commentato l’accaduto: silenzio assoluto da parte di Martina Colombari e di Billy Costacurta, genitori alle prese con un momento molto difficile. In un momento del genere l’unica strada da seguire è fare quadrato e prendere di petto i problemi.