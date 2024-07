Mediaset, colpaccio a un passo: l’offerta per la super conduttrice è irresistibile I A breve l’annuncio

Si avvicina il momento della presentazione dei palinsesti di Mediaset della prossima stagione televisiva. Possibili novità dell’ultim’ora

Il giorno tanto atteso si avvicina a grandi passi. Manca ormai pochissimo alla presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti della prossima stagione televisiva. RAI e Mediaset stanno affilando le armi, pronte a sfidarsi fino all’ultimo istante nella ricerca di qualche grande acquisto.

Da alcune indiscrezioni trapelate in queste ore sarebbe l’azienda di Cologno Monzese ad aver avuto la meglio nei confronti della TV di Stato. Si tratta, vale la pena sottolinearlo, di voci ancora in cerca di una eventuale conferma. Ma da più parti si dà per scontato un annuncio imminente.

Si tratterebbe, nel caso, dell’ennesima batosta incassata da Viale Mazzini nell’arco degli ultimi diciotto mesi. Il servizio pubblico non farebbe altro che confermare di vivere un periodo di profonda crisi dal quale sta faticando molto più del previsto a riprendersi.

Ai già numerosi e prestigiosi addii se ne starebbe per aggiungere un altro proprio a ridosso della presentazione ufficiale dei palinsesti della prossima annata televisiva. A beneficiare stavolta dell’ennesima fuga dall’emittente di Stato sarebbe proprio Mediaset, pronta ad accogliere a braccia aperte la figura in questione.

Mediaset, il colpo a sensazione è a un passo: la RAI si dispera

In base a quanto riportato dal portale TvBlog.it, in genere molto ben informato sulle vicende che riguardano i movimenti delle principali emittenti televisive, un volto noto della RAI sarebbe a un passo dal trasferirsi dalle parti di Cologno Monzese.

Stiamo parlando di Flora Canto, la conduttrice ed ex tronista di Uomini e Donne conosciuta per essere soprattutto la compagna del popolare attore comico Enrico Brignano. La Canto nel corso di questa stagione ha affiancato Anna Falchi e Tiberio Timperi alla conduzione de “I Fatti Vostri” in onda la mattina su RAI Due.

Flora Cant avrebbe confidato ai suoi colleghi di aver ricevuto una super proposta dall’azienda di Pier Silvio Berlusconi, un’offerta alla quale non sarebbe riuscita a dire di no. Anche perché, stando alle indiscrezioni riportate da BlogTv.it, Flora Canto non si sarebbe sentita valorizzata dalla TV di Stato.

La notizia riportata dal noto portale specializzato non è stata smentita dai diretti interessati, per cui è possibile che in occasione della presentazione dei palinsesti di Mediaset arrivi una conferma ufficiale che da più parti viene data per scontata.