Chiara Ferragni fatti da parte, ora è lei la nuova donna più odiata del web I Riceve ogni giorno migliaia di insulti

Dopo il cosiddetto scandalo dei panettoni l’influencer Chiara Ferragni è diventata la persona più detestata dei social. Ma c’è una novità

È stata per anni la figura che ha più fatto tendenza nel variopinto universo dei social network. Non c’era marchio di abbigliamento, per quanto prestigioso, che dettasse la moda quanto lei. Chiara Ferragni era la figura femminile più seguita ed emulata del nostro Paese.

Lo è stata fino allo scorso Natale quando a causa del cosiddetto scandalo della beneficienza fittizia tramite un noto marchio di panettoni ha fatto letteralmente crollare il suo piccolo impero, economico e d’immagine, costruito in tempi rapidissimi.

Da quel momento in poi anche la vita privata dell’influencer e imprenditrice cremonese è andata a rotoli: la fine, drastica e senza ritorno, del rapporto con l’ormai ex marito Fedez ha contribuito ad incrinare la sua immagine. Insomma, un disastro dopo l’altro e conseguenze catastrofiche.

Nel giro di qualche settimana Chiara Ferragni è dunque diventata la donna più odiata e detestata del web superando per distacco tutte le sue colleghe e omologhe. Attenzione però, perché a quanto pare questo triste primato sia appannaggio di un’altra celebre figura femminile.

Chiara Ferragni, non è lei la più detestata dei social: il sorpasso è clamoroso

In questa non proprio lusinghiera classifica al comando c’è ora il presidente del Consiglio, il capo del Governo Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia, impegnata in questi giorni in un delicatissimo vertice della Nato, riceve ogni giorno insulti e offese di ogni tipo.

Il primo posto della Meloni, almeno in questo momento, è inattaccabile: alle sue spalle, a debita distanza, troviamo due giornaliste che spesso finiscono nel mirino degli haters. Si tratta di Selvaggia Lucarelli e Myrta Merlino considerate non proprio dei mostri di simpatia.

Chiara Ferragni, anche gli haters non la considerano più: che tracollo in classifica

In questa speciale classifica spiccano altri nomi di primo piano del mondo dello spettacolo e non solo: l’epidemiologa Ilaria Capua, che furoreggiava in tutte le emittenti televisive ai tempi del Covid, due cantanti celebri come Fiorella Mannoia ed Emma Marrone e infine lei, l’immarcescibile Barbara D’Urso.

Il primato di Giorgia Meloni alimenta discussioni e le inevitabili polemiche: ad accrescere un certo risentimento nei suoi confronti sono state forse le recenti elezioni politiche svoltesi in Francia, che hanno visto la destra di Marine Le Pen, grande favorito della vigilia, fallire miseramente l’obiettivo di diventare la prima forza politica del Paese.