“È un vizio che dura da anni”: la confessione di Sonia Bruganelli scuote i fan | Non riesce a farne a meno

L’imprenditrice ed ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, è finita nelle mire dei social network. Il motivo lascia a bocca aperta

Fino a qualche tempo fa era solo la ‘signora Bonolis’. Del resto non è stato facile per la bella Sonia Bruganelli sganciarsi da un’aura di popolarità tanto ingombrante come quella che circonda ormai da anni Paolo Bonolis, il suo ex marito.

Grazie ad alcune favorevoli congiunture tra le quali chissà, forse anche la fine del lungo matrimonio con il celeberrimo conduttore, Sonia Bruganelli si è ritagliata un ruolo da protagonista, in particolare come opinionista dei reality. L’ultima e più recente esperienza in tal senso a “L’Isola dei Famosi” le ha garantito un surplus notevole in termini di popolarità.

Non che il giudizio di spettatori e frequentatori dei social sia unanime, è anzi stata spesso oggetto di aspre critiche, ma senza ombra di dubbio la sua figura si è ormai del tutto affrancata da quella dell’ex marito. La bionda Sonia Bruganelli insomma non è più ‘la compagna di Bonolis‘.

Sempre più sotto le luci dei riflettori, negli ultimi tempi ha rilasciato una serie di interviste con l’obiettivo di farsi conoscere meglio dal pubblico. Un pubblico che nella prossima stagione televisiva potrebbe vederla più spesso su Mediaset con un ruolo di primo piano in qualche talk show.

Sonia Bruganelli, la rivelazione lascia tutti senza parole: critiche assicurate

In una di queste interviste, conversando nel podcast ‘Focaccia e Cappuccino’, l’opinionista de “L’Isola dei Famosi” ha affrontato soprattutto il tema della propria forma fisica e di come riesca a mantenerla pur senza compiere eccessive rinunce.

“Ormai riesco a gestire questa storia con dei sani compromessi esistenziali. Cioè provo a mangiare meglio, fare sport, mantenermi meglio. Poi ammetto di non essere disposta a tutto pur di restare in forma: ci sono gli aperitivi, gli amici. A cinquant’anni – ha sottolineato – posso serenamente infischiarmene“.

Sonia Bruganelli, la confessione che non ti aspetti: follower a bocca aperta

L’imprenditrice romana si è poi lanciata in una confessione che ha lasciato piuttosto perplessi i suoi interlocutori: “Non riesco a fare a meno degli aperitivi. Alla fine la mia dietologa mi ha messo un bicchiere di vino rosso e dieci olive“.

Un po’ poco per un’appassionata dei gustosi sfizi che in genere si consumano prima di cena: “Ho iniziato a calcolare le calorie, mi sono tolta un po’ di olive e ho aggiunto i lupini. Poi i pistacchi. Di basi era un alibi per bere, quindi ho tre volte a settimana questo vino rosso“.