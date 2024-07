Ennesima catastrofe in Rai, anche il pubblico in lacrime: dopo mesi difficili costretti a dire addio al noto conduttore

Non è un periodo facile per la RAI: l’emittente pubblica continua a perdere pezzi senza la possibilità di strappare big alla concorrenza

Un disastro dopo l’altro, una valanga che niente e nessuno è in grado di trattenere. Le uscite dolorose dai cancelli della RAI sono quasi all’ordine del giorno e sembrano moltiplicarsi come il pane e i pesci di uno storico miracolo.

Se qualcuno credeva che l’emorragia di volti noti dalla TV di Stato si potesse limitare ai soli Fabio Fazio e Amadeus ha commesso un clamoroso errore di valutazione. Le voci di possibili altri addii ‘pesanti’ si moltiplicano e riguardano profili di un certo spessore.

Per esempio secondo quanto riportato dal portale BlogTv.it sembra concreto il ritorno di Francesca Fagnani con il suo “Belve” sul canale Nove, dove tra l’altro aveva iniziato. La campagna di reclutamento del gruppo Discovery non si ferma e mette nel mirino altri pezzi da novanta di Viale Mazzini.

A strappare big alla TV di Stato però non è solo il colosso statunitense: dalla presentazione dei palinsesti di LA7 per la prossima stagione, svoltisi alla presenza dell’editore Urbano Cairo, si è scoperto come un altro nome di primo piano abbia lasciato la RAI.

RAI, un nuovo addio fa infuriare dirigenti e spettatori: ormai è crisi nera

La novità più intrigante della programmazione di LA7 è l’arrivo di un conduttore molto amato dal pubblico come Flavio Insinna. Lo showman romano che quest’anno è stato escluso dalla conduzione de “L’Eredità“, presenterà un nuovo game show sull’emittente di Urbano Cairo.

A partire dal prossimo ottobre l’attore cresciuto alla scuola di Gigi Proietti condurrà un quiz nuovo di zecca che andrà in onda dal lunedì al sabato. L’orario di inizio è fissato per le 18.35 e consisterà in una gara tra due famiglie in competizione.

RAI, anche Insinna se ne va: non ci sono spiragli per un suo ritorno

Secondo quanto annunciato dai vertici di LA7, Insinna non avrà un contratto in esclusiva con l’ex TMC ma questo non sembra fare da preludio a un suo improbabile ritorno in RAI. Il conduttore romano ha dichiarato di non vedere l’ora di iniziare la sua nuova avventura.

Nessuna reazione nel frattempo è arrivata dai vertici di Viale Mazzini. I dirigenti della TV di Stato del resto non hanno l’abitudine di commentare vicende legate a spostamenti di conduttori e giornalisti da un’emittente all’altra. Intanto anche Insinna saluta Viale Mazzini.