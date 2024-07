Maria De Filippi così non si era mai vista | Le sue condizioni fanno temere per il futuro: il ritiro è vicino

In vista dei palinsesti per la nuova stagione a Mediaset si lavora ai casting per talent e reality. Maria De Filippi innesca le polemiche

Ultimi giorni di frenetici preparativi a Mediaset in vista della presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva. In quel di Cologno Monzese i principali autori di programmi di intrattenimento, reality e talent show sono alle prese con la composizione dei fatidici cast.

Un lavoro impegnativo e soprattutto decisivo per le sorti dell’intera annata televisiva: bisogna selezionare i candidati giusti per ogni trasmissione: l’obiettivo è realizzare contenuti di qualità e adatti ad ogni tipo di contesto. La più impegnata di tutti sotto questo aspetto è Maria De Filippi.

La conduttrice milanese ha il compito di comporre i cast di due programmi cardine del palinsesto di Mediaset: “Amici” e “Uomini e Donne“. Un doppio binario quanto mai impegnativo, in cui la De Filippi e il suo staff devono esaminare migliaia di candidature.

Nelle ultime ore però intorno a “Queen Mary” (come viene soprannominata dai alcuni suoi collaboratori) ha iniziato a tirare un’aria un po’ particolare. Circolano curiose e bislacche indiscrezioni a proposito del suo imminente futuro professionale.

Maria De Filippi, cosa sta succedendo: gli scatti social scatenano il panico

Complici alcuni frequenti scatti che vedono Maria De Filippi prendere il sole in spiaggia in costume, più di qualcuno ha iniziato a ipotizzare un suo possibile, clamoroso e imminente ritiro dalle scene. Un’eventualità che fino ad ora ai piani alti di Cologno Monzese non hanno preso neanche in considerazione.

Uno scenario a dir poco surreale, ha pensato il presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi che proprio qualche settimana ha pubblicato un lungo e articolato comunicato pieno di elogi nei confronti della conduttrice di “Amici” e di “Uomini e Donne”.

Maria De Filippi, le foto alimentano i dubbi: la verità però è un’altra

In realtà non c’è alcun motivo per far scattare un qualsivoglia allarme sul futuro di Maria De Filippi. Molto più semplicemente la conduttrice meneghina si sta concedendo qualche giorno di meritato relax e ha affidato ai suoi più stretti collaboratori il compito di selezionare le ultime candidature.

Maria si fida ciecamente del suo staff tanto da affidargli la responsabilità della scelta dei prossimi ballerini e cantanti, tronisti e corteggiatori, dame e cavalieri. In questo modo lei si può permettere di staccare la spina per qualche giorno e godersi un po’ di meritato relax. Anche perché la prossima stagione si preannuncia ancora più impegnativa.