Greta Rossetti e quel brutto vizio: “Non riesce a farne a meno” | Ci è ricascata davanti a tutti

Greta Rossetti è balzata agli onori del gossip grazie ai due reality a cui ha preso parte, Temptation Island e il Grande Fratello

È diventata una figura di riferimento del mondo dello spettacolo. La sua partecipazione a Temptation Island e all’ultima edizione del Grande Fratello le hanno regalato un’enorme popolarità, che si riflette anche sul numero dei followers che la seguono con continuità sui suoi profili social.

Stiamo parlando, per chi non l’avesse ancora capito, di Greta Rossetti, l’ex tentatrice e poi inquilina della Casa più spiata d’Italia. Due sperienze che a suo dire l’hanno segnata profondamente e ne hanno indirizzato la vita sentimentale e affettiva.

Tra i due reality la bella influencer originaria di Melzo, in provincia di Milano, ha avuto due grandi amori: il primo con il reatino Mirko Brunetti, che ha invece poi spinto tra le braccia della storica fidanzata Perla Vatiero. Il secondo con Sergio D’Ottavi, incontrato all’interno del bunker di Cinecittà.

Vicende che hanno regalato svariati colpi di scena e tenuto sempre con il fiato sospeso spettatori e sostenitori dei due reality show. Alla fine, come anticipato, Mirko Brunetti è tornato a far coppia con Perla Vatiero mentre Greta ha trovato l’amore con Sergio.

Greta Rossetti, gli scatti social sono presi d’assalto: follower incantati

L’impatto delle esperienze televisive nella vita dell’ex conduttrice di Sportitalia è addirittura clamoroso nei numeri accumulati su Instagram: da poco più di 140mila i followers della Rossetti sono diventati 644mila, una crescita esponenziale e inarrestabile.

La giovane influencer lombarda è solita pubblicare foto e scatti molto sexy, con indosso una serie di bikini che lasciano ben poco spazio all’immaginazione e che mettono in risalto il suo fisico armonioso e prorompente.

Greta Rossetti ci ricasca: gli ultimi scatti su Instagram non lasciano dubbi

Tra l’altro Greta Rossetti è nota per coltivare una passione particolare nei confronti dei capi con motivo leopardato, un tema che denota uno stile all’apparenza molto aggressivo e decisamente sensuale. Uno degli ultimi scatti in tal senso ha lasciato senza fiato i suoi ammiratori.

L’ex gieffina si mostra con addosso un bikini leopardato che nel giro di qualche minuto ha fatto il pieno di clic e di like. Sorridente, serena e soddisfatta: così si presenta la bella influencer a tutti i suoi followers che aumentano a vista d’occhio. E non si può escludere che nei prossimi mesi la Rossetti possa tornare protagonista in televisione, magari in un talk show delle reti Mediaset.