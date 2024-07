Scandalo Uomini e Donne, l’ex dama sorpresa con la nuova fiamma | Adesso è lui a occupare il suo cuore

Uomini e Donne ha vissuto una stagione a dir poco strepitosa. Il dating show ideato da Maria De Filippi ha ottenuto ascolti record

L’ultima stagione di “Uomini e Donne” ha fatto registrare dati di ascolto sensazionali, per la grande soddisfazione di Maria De Filippi che da sempre crede nelle potenzialità finora parzialmente inespresse del suo dating show. E proprio nell’ultimo anno è arrivata la consacrazione definitiva.

Le vicende di tornisti e corteggiatori, di dame e cavalieri, hanno attirato l’attenzione di milioni di spettatori che si sono appassionati alle loro rocambolesche relazioni. E nell’ultima stagione gli ascolti hanno toccato vertici quasi mai visti in precedenza.

A tenere banco alla fine sono i profili storici del programma, i personaggi che da sempre fanno la fortuna di “Uomini e Donne”. In primis la leggendaria Tina Cipollari, opinionista sempre pronta alla battuta al vetriolo. E poi un’altra figura storica come Gemma Galgani.

La tronista che da oltre quattordici anni cerca l’amore della sua vita ha stretto nel corso degli anni una sincera e profonda amicizia con Maria De Filippi che da sempre fa il tifo per lei. Ora però qualcosa di nuovo potrebbe mettere in crisi il loro rapporto.

Uomini e Donne, cosa sta succedendo: Gemma Galgani ‘tradisce’ il dating show

Gemma Galgani attraverso il suo profilo Instagram ha infatti pubblicato un post in cui confessa tutta la sua passione per l’ultimo reality in onda in questa stagione, “Temptation Island“, che a sua volta sta ottenendo risultati più che lusinghieri in termini di ascolto.

Oltre ad aver pubblicato il video di presentazione del reality che vede per protagoniste coppie e tentatori, la Galgani ha postato un lungo messaggio che non lascia spazio a dubbi di sorta. Leggendone il contenuto molti fan di “Uomini e Donne” avranno, molto probabilmente, storto la bocca.

Uomini e Donne, Gemma Galgani non ha dubbi: “Super trasmissione”

“Sono terminati molti programmi e serie televisive che hanno lasciato un vuoto, soprattutto nelle persone sole che trovano conforto nella televisione, amica sempre presente. Ora ci aspetta Temptation, con le sue albe dorate e i tramonti infuocati, che metterà alla prova i legami d’amore, svelando verità nascoste e passioni profonde“.

“Siamo pronti – continua la Galgani – a seguire questa trasmissione, condotta con garbo e umanità da Filippo Bisciglia, che sembra guidare una barca a vela accarezzando con grazia le onde”. Attendiamo commenti da parte di Maria De Filippi.