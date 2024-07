Ikea assume in tutta Italia: centinaia di posizioni aperte I Non c’è più tempo: invia subito la candidatura

La Svezia corre in aiuto dei cittadini italiani in cerca di lavoro. Non si tratta però del governo svedese, ma della multinazionale Ikea

Buone notizie per chi è in cerca di un posto di lavoro, magari da trovare proprio nel corso dell’estate. Il celebre gruppo Ikea, multinazionale svedese e leader nel settore dell’arredamento a costi contenuti, ha deciso di assumere nuovo personale proprio in Italia.

Si tratta peraltro di un’offerta quanto mai articolata e ricca di opzioni diverse tra loro. Diciamo subito che esiste sia l’opportunità di un lavoro vero e proprio che di compiere uno stage all’interno dell’azienda.

Le selezioni si rivolgono ad ogni tipologia di candidato, anche a giovani privi di esperienza. Un ventaglio piuttosto ampio in vista di assunzioni e stage nelle varie sedi situate nel nostro Paese. Ikea tra l’altro garantisce la possibilità di ottenere un impiego a tutti: laureandi, laureati, studenti universitari e diplomati, purché vi sia la disponibilità a lavorare anche nei fine settimana.

L’inserimento professionale si può concretizzare attraverso assunzioni a tempo determinato, indeterminato e tirocini. Chiunque sia interessato non deve fare altro che consultare il portale “Ikea Lavora con noi“.

Ikea, questa è una vera boccata d’ossigeno: il lavoro è garantito

Per chi voglia conoscere nei dettagli la distribuzione geografica delle opzioni professionali, diciamo subito che ad essere coinvolti sono punti di vendita presenti sia nel Nord Italia che nel Sud. Va detto poi che Ikea assume sia con contratti di lavoro a tempo indeterminato che determinato e le ore di lavoro sono assegnate in base a una precisa turnazione.

Ikea, non c’è tempo da perdere: inviare subito il proprio Curriculum Vitae

Invece per ciò che riguarda la categoria dei giovani senza esperienza sono previsti programmi di inserimento e stage con annesso rimborso spese. Più in generale per le nuove aperture Ikea propone inizialmente un contratto di lavoro a tempo determinato che i un secondo momento diventa aa tempo indeterminato, in particolare per i lavoratori più meritevoli.

Per inoltrare la propria candidatura non si deve fare altro che cliccare su “cerca posizioni” e utilizzare il motore di ricerca della piattaforma per avere visione delle varie proposte lavorative. L’azienda mette a disposizione dei potenziali candidati appositi filtri come la lingua, la sede di lavoro e l’area professionale. In questa sezione è dunque possibile inviare il proprio curriculum vitae accompagnato, se possibile, da una lettera di accompagnamento