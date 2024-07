Dipendenti, in arrivo migliaia di euro in più in busta paga I Corri a controllare subito i tuoi conti

Le prossime buste paga dei lavoratori dipendenti, in particolare quelli pubblici, saranno senza dubbio più ricche e corpose del solito

Una buona notizia per tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico. In particolare coloro che operano nel vasto universo della Pubblica Amministrazione. Con l’arrivo dell’estate e delle relative vacanze chi opera negli uffici e nei dipartimenti ministeriali ha diritto, oltre che al periodo di ferie, a una serie di incentivi.

Nel caso della Pubblica Amministrazione gli incentivi in questione si manifestano sotto forma di premi produzione. A partire dai primi anni duemila i governi che si sono succeduti hanno regolamentato i termini dei remi, soprattutto dal punto di vista economico.

In seguito agli ultimi interventi normativi del governo Meloni si è stabilito che la pubblica amministrazione eroghi il suddetto premio in forme diverse. Dunque sia sotto forma di incentivi economici attraverso un’erogazione diretta in busta paga che attraverso vari riconoscimenti di merito.

Per quel che riguarda l’aspetto che interessa di più ai lavoratori, quello economico, in base a quanto stabilito dalla Direttiva del 28 novembre 2023, i dipendenti pubblici hanno diritto al pagamento di compensi aggiuntivi o benefici supplementari rispetto allo stipendio.

Dipendenti, un’estate più ricca ma non per tutti: ecco perché

Il premio produzione non si eroga, com’è ovvio che sia, a tutti i lavoratori indistintamente ma solo a coloro i quali nel proprio settore di competenza abbiano ottenuto risultati di rilievo, i cosiddetti lavoratori statali meritevoli sia che si tratti di dirigenti che di semplici dipendenti.

La domanda nasce di conseguenza: quali sono i criteri attraverso i quali definire un lavoratore dipendente della PA meritevole di ottenere un premio? A stabilirlo è la Direttiva del 28 novembre 2023 firmata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo.

Dipendenti, in arrivo una pioggia di euro in più per i lavoratori meritevoli: i dettagli

Proprio in base a tale Direttiva ministeriale ogni ente è incentivato a personalizzare i meccanismi di erogazione dei premi, adattandoli ai singoli dipendenti. Di conseguenza individuare i lavoratori più meritevoli è un compito che spetta ai singoli uffici della Pubblica Amministrazione.

Infine, per avere una definizione concreta del premio da assegnare va calcolato in base al concetto di “performance”, ovvero l’obiettivo da raggiungere, dopo di che risultati e attività vengono valutati tramite appositi indicatori. A quel punto i responsabili preposti ai singoli uffici stabiliscono l’ammontare del premio in base al raggiungimento degli obiettivi prefissati.