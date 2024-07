Nuovo bonus, migliaia di euro in più sul conto corrente I Invia subito la richiesta: i posti stanno finendo

Tra qualche giorno si potranno inoltra le domande per avere accesso a un nuovo bonus decisamente allettante. Bisognare fare in fretta

Tempo d’estate e di vacanze, ma anche di bonus. Sia sotto il governo Draghi che con quello guidato da Giorgia Meloni non sono pochi quelli approvati e messi a disposizione di una larga fetta della popolazione. L’ultimo in ordine di tempo è legato in qualche modo all’ecosostenibilità.

Scoprendo nei dettagli di cosa si tratta, vedremo che chi possiede un veicolo elettrico può usufruire di importanti agevolazioni. Il giorno di apertura delle domande per accedere al suddetto bonus è lunedì prossimo 8 luglio, quando a partire dalle 12 si potranno inoltrare le domande per godere de bonus colonnine domestiche 2024.

Si tratta di un’agevolazione per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di persone fisiche e condomini. L’incentivo è promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la cifra stanziata per l’occasione è pari a 20 milioni di euro.

Il bonus colonnine domestiche agevola l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture volte alla ricarica di veicoli elettrici effettuati da persone fisiche e condomini. Per accedervi è necessario presentare una domanda ma non tutti possiedono i requisiti per poterla inoltrare.

Nuovo bonus, ecco come funziona quello delle colonnine domestiche: i dettagli

Inoltre può essere richiesto solo a fronte di terminate spese e non tutte. Ad esempio l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese quelle per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.

Sono comprese anche le spese di progettazione, di direzione dei lavori, quelle per la sicurezza e i collaudi. Infine il bonus per le colonnine domestiche si può chiedere per la connessione alla rete elettrica.

Nuovo bonus, come fare la domanda: guai a sbagliare

Premesso che il bonus può ammontare a un massimo di 1500 euro nel caso in cui a richiedere il contributo sia una persona fisica e a un massimo di 8000 euro se a richiederlo è invece un condominio, la presentazione della domanda viene gestita interamente attraverso la nuova Area Personale di Invitalia.

Per presentarla bisogna necessariamente accedere alla nuova Area Personale attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta d’identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS). Infine va precisato che la concessione del contributo avverrà entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande.