Busta paga: buone notizie per milioni di italiani | Stanno per regalarti centinaia di euro

Secondo alcune norme del nostro ordinamento sono previsti dei bonus per chi non lavora il fine settimana. Vediamo di che si tratta

Essere pagati e retribuiti anche senza lavorare. È in fondo il sogno di tutti o quasi, guadagnare senza fare nulla o quasi. Ebbene, si tratta di un sogno destinato a rimanere tale ma forse non tutti sanno che le leggi italiane prevedono un minimo di retribuzione per chi non lavora la domenica.

Stiamo parlando di ‘bonus’ di cui i lavoratori potranno godere avendone pieno diritto, così com’è regolato dalle norme in vigore. In sostanza anche una giornata di riposo può essere regolarmente retribuita in busta paga. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

Come anticipato in precedenza tutti i lavoratori o quasi che abitualmente la domenica sono di riposo godranno di un extra in busta paga in occasione delle cosiddette festività non godute. Del resto l’ordinamento italiano prevede che il giorno di riposo sia equiparato a una normale giornata lavorativa.

Una norma in particolare è in tal senso esplicita: “Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica spetterà ai lavoratori stessi, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera“.

Busta paga, questa sì che è una buona notizia: arriva il bonus domenicale

Resta da capire a quanto può corrispondere questa sorta di trattamento aggiuntivo. La risposta è che tutto dipende dal tipo di stipendio e di contratto. Nel caso in cui si tratti di operai o impiegati retribuiti con stipendio fisso è previsto un importo extra pari rispetto a quanto percepito per un giorno di lavoro.

Viceversa a tutti gli operai che godono di retribuzione oraria verrà riconosciuto un importo pari al compenso orario moltiplicato per le ore di lavoro che abitualmente svolgono. Tanto per fare un esempio concreto, quelli che lavorano 7 ore e percepiscono un compenso di 10 euro per ogni ora di lavoro, otterranno un bonus di 70 euro.

Busta paga, anche chi lavora la domenica ha diritto a un bonus: ecco come

Ci sono poi i lavoratori che nel fine settimana lavorano come e più degli altri, in particolare quelli che si trovano nei bar, nei centri commerciali e nei ristoranti: per questa categoria di occupati è prevista una maggiorazione della retribuzione.

In questo caso l’aumento da versare in busta paga varia a seconda del settore di riferimento. Per determinare la cifra esatta bisogna fare riferimento al Contratto Collettivo Nazionale specifico.