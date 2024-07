LEGO assume in tutta Italia: centinaia di posti disponibili I Stipendio sensazionale, l’occasione è irripetibile

Un’altra buona notizia per tutti coloro che in questo periodo sono in cerca di un lavoro. Il colosso dei giocattoli LEGO sta per assumere

Non tutti in questo periodo sono concentrati sulle vacanze da organizzare. Più di qualcuno che purtroppo non possiede un lavoro è per ovvie ragioni alla ricerca di un impiego o un’occupazione. Ebbene, da questo punto di vista siamo in grado di fornire delle buone notizie.

La celeberrima azienda multinazionale di giocattoli e costruzioni, la LEGO, ha in mente di selezionare nuovo personale per assunzioni e stage da indirizzare in negozi e store presenti nel nostro Paese. Si tratta di una potenziale importante opportunità che può riguardare centinaia di persone.

Va detto subito, come informazione preliminare, che il piano di assunzioni non riguarda tutte le regioni italiane, ma solo una minima parte. Detto questo resta un’occasione per milioni di persone di trovare un nuovo posto di lavoro in un’azienda di livello mondiale.

Il Gruppo LEGO assume e offre stage a commesse e responsabili di un punto vendita. In questo momento il colosso nato in Danimarca si rivolge ai cittadini di Puglia, Toscana, Lombardia, Veneto e Piemonte. Gli interessati alle assunzioni avranno la possibilità di inoltrare la propria candidatura.

LEGO, come candidarsi al posto di lavoro o allo stage: la pagina è questa

Tutti i potenziali candidati devono consultare in primis la pagina riservata alle carriere, “LEGO, Lavora con noi”. Qui vengono pubblicate tutte le opzioni di lavoro nel Gruppo a livello internazionale. Una volta individuate quelle di che interessano è possibile rispondere online, inserendo il curriculum vitae nella banca dati del Gruppo.

Non è specificato, almeno nelle informazioni generali, il compenso garantito a chi da questo momento in poi entrerà a far parte della grande famiglia LEGO. Di certo si tratta di un lavoro discretamente qualificato e di conseguenza ben pagato.

LEGO, è coinvolto anche il gruppo Percassi: l’Atalanta non c’entra niente

Nel nostro Paese il gruppo LEGO si avvale della preziosa collaborazione con il gruppo Percassi, il cui patron è anche il presidente dell’Atalanta. Il club orobico però in questo caso non c’entra nulla: Percassi infatti sostiene il colosso scandinavo nella ricerca dei profili adatti a lavorare per il colosso danese.

Sotto questo aspetto le ricerche in corso per lavorare nei negozi LEGO vengono segnalate attraverso il portale web di quest’ultimo. Infine è doveroso ricordare come in qualsiasi momento sia possibile inviare un’autocandidatura in vista di eventuali prossime selezioni di personale.