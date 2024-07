Sport, è questo il frutto che fa ottenere prestazioni migliori I La scienza non ha dubbi

Fare sport aiuta in modo significativo il nostro organismo a smaltire i grassi in eccesso e a garantirci una buona condizione fisica

Una sana alimentazione, equilibrata e corretta. E soprattutto un’attività fisica regolare: sono queste le due condizioni essenziali per mantenere una buona condizione di forma e un organismo in piena salute. Lo sport, nella vita di una persona che vuole star bene, non deve mai mancare.

A prescindere dall’attività sportiva a livello professionistico, in cui la durata e la consistenza dell’impegno atletico sono di gran lunga superiori alla media, fare sport da semplici appassionati e amatori prevede uno sforzo fisico tollerabile anche da chi sportivo non è.

Anche in questo caso però l’alimentazione è di vitale importanza, perché dopo aver profuso uno sforzo per compiere un’attività sportiva di qualsiasi tipo, è importante consumare cibi che ci aiutino a reintegrare quanto prima le sostanze che abbiamo perso.

Quando si fa sport quello che il nostro organismo perde in grandi quantità sono i liquidi. Del resto a causa dello sforzo profuso, soprattutto di natura aerobica (una corsa lunga ad esempio), si consuma una gran quantità di liquidi e sali minerali.

Sport, serve la frutta per reintegrare i liquidi: ecco perché

A questo proposito i consigli degli esperti su cosa assumere per recuperare tutte le sostanze andate perse nell’attività sportiva sono inequivocabili: bere il più possibile, soprattutto acqua e tè. E mangiare una buona quantità di frutta.

Ogni tipo di frutto contiene sostanze utili al nostro organismo e per questo non ci sono preclusioni in tal senso. Una bella macedonia fresca ad esempio, senza zucchero aggiunto, può essere un autentico toccasana dopo una corposa attività sportiva.

Sport, il frutto più adatto è soprattutto uno: i dettagli

Se proprio dobbiamo scegliere un frutto tra tutti, il consiglio è di consumare una o due fette di cocomero, la classica anguria che d’estate si consuma in grandi quantità. Il frutto simbolo delle vacanze e dei picnic estivi è il più adatto per chi fa sport.

Il cocomero infatti, oltre ad avere un gusto molto gradevole, contiene moltissima acqua, sali minerali in quantità e una buona dose di potassio. Per questo è l’ideale per tutti coloro che praticano attività sportiva con una certa frequenza. Consumare due fette di cocomero dopo una corsa faticosa e rigenerante consente di ritrovare da subito il giusto equilibrio elettrolitico. Quindi ogni volta che abbiamo in programma un’ora abbondante di attività sportiva, assicuriamoci di avere il cocomero in frigorifero.