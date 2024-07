Legumi in scatola, buttare via l’acqua è un vero spreco: ti serve per preparare un dolce da leccarsi i baffi

Può sembrare assurdo, ma l’acqua di cottura dei legumi in scatola può diventare un ingrediente perfetto per la preparazione dei dolci

La cucina ormai offre delle soluzioni che fino a qualche anno fa neanche potevamo immaginare. Esistono elementi e sostanze che per abitudine e tradizione abbiamo sempre considerato degli scarti e nulla più. Ma ora scopriamo che anche ciò che si reputava inutile può risultare molto prezioso.

Una delle scoperte in tal senso più sorprendenti degli ultimi anni è la cosiddetta ‘aquafaba’. Spieghiamo subito in cosa consiste per fare immediatamente chiarezza: l’aquafaba altro non è che l’acqua in cui vengono lessati i legumi o il liquido di quelli precotti.

Ebbene, questo particolare liquido può risultare molto utile in cucina. Con l’aquafaba si possono preparare dei dolci molto gustosi e prelibati, come sottolineato da alcuni studiosi del settore. Quello che conta è saper utilizzare al meglio i vari ingredienti e mescolarli nel modo giusto.

A livello nutrizionale l’aquafaba non possiede particolari caratteristiche. Sappiamo che contiene minerali e vitamine in quantità variabile in base alla cottura del legume stesso. Le sostanze decisive per il suo utilizzo in cucina sono gli amidi e le proteine.

Legumi in scatola, ecco come fare i dolci: sarà una sorpresa per tutti

L’aquafaba infatti può essere montata a neve esattamente come l’albume dell’uovo e come l’uovo risultate essere uno straordinario addensante. Ne consegue che grazie a queste caratteristiche è perfetto per preparare piatti salati e dolci.

Possiamo concentrarci su quest’ultimi e su un dolce in particolare, le meringhe. La loro preparazione con l’aquafaba è tanto semplice quanto economica. Si comincia montando 100 ml di acqua di cottura dei legumi a cui vanno aggiunti gradualmente 125 grammi di zucchero a velo e un cucchiaio di succo di limone.

Legumi in scatola, le meringhe sono squisite: è tutto molto facile

Una volta che il composto avrà raggiunto una determinata consistenza, aiutandoci con una tasca da pasticcere si devono creare delle piccole meringhe su una teglia. A quel punto non resta che mettere il preparato in un forno ventilato e cuocere a 100 gradi per circa un’ora e mezza.

A quel punto non resta che lasciar raffreddare le meringhe aprendo lo sportello del forno. Subito dopo potremo guarnirle come più ci aggrada. Consigliamo in particolare una spolverata di cacao in polvere che rende le meringhe più gustose e pastose. Come si vede non abbiamo dovuto usare le classiche uova per realizzare un dolce così gustoso.