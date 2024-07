Piano cottura, addio alle macchie più ostinate I Con questa soluzione le rimuovi in pochi secondi

La vecchia macchina del gas presente in tutte le cucine italiane è ormai un lontano ricordo. Ora prevale il piano cottura elettrico

È una delle innovazioni tecnologiche più convincenti degli ultimi anni. Una delle poche novità che nel nostro Paese ha attecchito grazie a una notevole efficienza e a una significativa semplicità nel suo utilizzo. Stiamo parlando del piano cottura elettrico che sta prendendo il posto gradualmente ma inesorabilmente della tradizionale cucina a gas.

Negli ultimi dieci anni sono aumentati a vista d’occhio gli acquisti di piastre elettriche a scapito dei classici fornelli, diminuiti sensibilmente. Tutto pende a favore delle prime: il risparmio di tempo, la qualità e l’uniformità della cottura dei cibi, il risparmio della bolletta del gas.

Di contro c’è un’evidente aggravio del consumo di energia elettrica, ma nel complesso il gioco vale la candela. Il piano cottura elettrico però presenta una problematica di cui non tutti conoscono la soluzione, un problema che si pone nel momento in cui ci apprestiamo a pulirla.

Già, è proprio la pulizia il tallone d’Achille della piastra elettrica. Mentre detergere i classici fornelli a gas era molto semplice, bastava dotarsi di una spugna intrisa di un classico sapone per le superfici domestiche, con il piano cottura dobbiamo procedere con molta più cautela.

Piano cottura, come rimuovere al meglio tutte le macchie: ecco il rimedio

In primis bisogna fare grande attenzione al tipo di spugna o straccio da utilizzare. Con un tessuto troppo rugoso o duro si corre il rischio di rovinare o graffiare la superficie della piastra. E per ciò che riguarda il sapone, la maggioranza dei prodotti presenti sul mercato non porta alcune risultato apprezzabile.

Esiste però un rimedio che sembra inverosimile ma è invece infallibile: la lama di un rasoio. Sembrerà assurdo, ma invece di graffiare e rovinare la piastra elettrica la lama scorre benissimo sulla superficie e rimuove alla grande tutte le macchie, anche le più ostinate.

Piano cottura, il piano cottura si pulisce così: con la lama si va sul sicuro

Facendo ricorso al rasoio otterremo un piano cottura pulito e splendente come se fosse nuovo. Un risultato davvero portentoso che ci permette di evitare l’acquisto di detergenti e prodotti chimici, in questo caso del tutto inutili.

Tra l’altro da qui ai prossimi anni la cucina elettrica è destinata a soppiantare una volta per tutte quella tradizionale a gas, che resiste solo in alcune zone del Paese e tra una percentuale di cittadini sempre più bassa.