Cellulare, se fai così danneggi lo schermo I Molti hanno fatto lo stesso errore

I cellulari sono diventati ormai una sorta di prolungamento del nostro braccio. E proprio per questo dobbiamo prendercene cura

Cellulare, un oggetto che da utile è diventato imprescindibile. Una vera e propria ossessione per milioni di persone che non possono farne più a meno in qualsiasi circostanza, a tutte le ore del giorno e spesso anche della notte. Non tutti però sanno che gli smartphone sono una vera e propria ‘arma batteriologica‘.

Il nostro telefonino, secondo i risultati ottenuti da numerosi scienziati, è in grado di accogliere ospiti quanto mai indesiderati come batteri e germi, addirittura in quantità superiori a quelli riscontrabili in una tavoletta del water.

Entrando nello specifico si può menzionare una ricerca compiuta dai ricercatori dell’Università del Michigan e diffusa da alcuni quotidiani europei, anche italiani, che ha rivelato la presenza di una quantità di batteri sul cellulare quasi 17 volte superiore a quella presente sulla tavola del WC.

Per tutte queste ragioni la pulizia del nostro cellulare diventa di vitale importanza e guai a dimenticarcene. Entriamo in tal senso nello specifico e scopriamo quali sono i rimedi più adatti a detergere al meglio il nostro smartphone o i-phone che sia.

Cellulare, bisogna pulirlo alla perfezione: ecco quali sono i prodotti da non usare

In primis dobbiamo fare ricorso a una discreta quantità di acqua distillata, un po’ di sapone molto diluito oppure in alternativa uno spray specifico per pulire i display elettronici. Molti si domandano se per spargere questi prodotti sul cellulare si può utilizzare un pezzo di carta presa magari da un rotolo asciuga-tutto.

La risposta è un ‘no’ tassativo e categorico. La carta, compresi i classici fazzoletti, è una vera e propria nemica dello schermo touchscreen di qualsiasi telefonino. Quest’ultimo se strofinato con un pezzo di carta può rovinarsi irrimediabilmente e per sempre.

Cellulare, no alla carta: cosa è necessario utilizzare al suo posto

Al posto della carta è di gran lunga preferibile fare ricorso a un panno in microfibra senza pilucchi, che va inumidito lievemente con un po’ di acqua e poi si può usare per pulire con attenzione ogni singola parte dello smartphone.

Oltre allo schermo bisogna poi stare attenti alla videocamera, perché sfregandola troppo potrebbe rigarsi e graffiarsi. E infine rispetto ai pezzi di carta strappati dai rotoloni i panni in microfibra detergono con estrema delicatezza il vetro dello smartphone. In conclusione, dobbiamo evitare la carta a qualsiasi costo. Anzi, dobbiamo proprio dimenticarci della sua esistenza quando procediamo nella pulizia del cellulare.