Infradito rotte, non buttarle via: sbircia nella borsa per riportarle al loro vecchio splendore I Questo oggetto fa miracoli

Capita a volte di scoprire a ridosso dell’estate che le nostre infradito preferite sono rotte. Il quel caso però non dobbiamo buttarle

Quante volte prima di recarci al mare abbiamo scoperto che le infradito che siamo abituati ad indossare per andare in spiaggia sono rotte? Sarà capitato più volte a tanti di noi. E in genere la prima mossa che ci viene in mente in quel determinato momento è prenderle e buttarle nel secchio della plastica.

È un gesto istintivo e spesso anche giusto. Capita sovente infatti che le nostre infradito possano rompersi per le più svariate ragioni e nella stragrande maggioranza dei casi diventino inservibili. Per questo l’unica soluzione possibile consiste nel prenderle e gettarle nel primo cassonetto della spazzatura che incontriamo per strada.

In realtà non tutti sanno che esistono dei rimedi molto efficaci che ci consentono addirittura di riparlare e di conseguenza di poterle riutilizzare. Sembra impossibile ma è proprio così: non resta altro da fare che informarsi con attenzione e scoprire con quali oggetti si possono rimettere in sesto le infradito.

Si tratta di oggetti ‘insospettabili’, a cui mai e poi mai avremmo pensato: una linguetta per chiudere il pane, una guarnizione, la linguetta di una lattina, un elastico per capelli e infine una graffetta. Ebbene sì, anche la semplice graffetta può aiutarci a riparare l’infradito.

Infradito rotte, ecco come puoi ripararle: basta usare al meglio questo oggetto

Vediamo come e con quale procedura le infradito si possono riparare. Si comincia infilando la parte di plastica dell’infradito che si è staccata nel foro in cui si trovava. La secondo mossa consiste nel mettere la graffetta intorno al perno che le teneva bloccata.

Dulcis in fundo bisogna tirare dall’alto per verificare la resistenza e la consistenza della riparazione. Bisogna però sottolineare come questo tipo di rimedio, per quanto efficace, sia soltanto temporaneo. Se le infradito si rompono si possono salvare solo per il tempo necessario a tornare a casa dalla spiaggia.

Infradito rotte, alla fine non c’è altra soluzione: è l’unica cosa da fare

Alla fine non c’è altra soluzione che procedere all’acquisto di un paio di infradito nuove e cercare di evitare che si rompano. Ne esistono di vari tipi e di vari prezzi, molti dei quali ampiamente accessibili per tutte le tasche.

Il rimedio delle graffette per ottenere una riparazione transitoria resta comunque valido: se ne consiglia comunque l’utilizzo in caso di emergenza. Poi ci si può rivolgere al negozio più vicino per comprarne di nuove.