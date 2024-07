Uova sode, ogni volta sbucciarle è un problema | Con questo trucchetto infallibile è un gioco da ragazzi

Le uova soda sono un alimento che soprattutto d’estate si consumano spesso, specie con l’insalata. Sbucciarle però è quasi sempre un problema

Il consumo di uova aumenta sensibilmente durante l’estate. E il motivo è molto semplice: oltre alle riconosciute proprietà nutritive, che diventa quasi impossibile elencare in toto, cotte in un determinato modo diventano un ingrediente perfetto per i nostri pasti nei mesi più caldi.

Nei mesi più caldi l’uovo sodo, lasciato bollire nell’acqua per qualche minuto, è l’alimento ideale per realizzare ghiotte e fantasiose insalate. Spesso lo si accompagna ad altri ingredienti freschi e tipicamente estivi come i pomodori, le olive, qualche formaggio fresco e leggero, insalata verde come lattuga o cappuccina.

Dopo una lunga e stancante giornata al mare non c’è niente di meglio che sedersi a tavola e gustare un bel piatto fresco, leggero e allo stesso tempo ricco di sostanze nutritive. Un piatto in cui la presenza dell’uovo sodo è una piacevole costante.

La procedura per cuocere un uovo sodo è forse la più semplice che esista al mondo: basta mettere uno o più uova in una pentola delle più svariate dimensioni piena d’acqua e aspettare che l’acqua stessa inizi a bollire: a quel punto non resta che attendere qualche minuto, in genere 7/8, e poi spegnere il gas o la piastra elettrica.

Uova sode, la sbucciatura delle uova sode è spesso un fastidio: c’è la soluzione

A cottura terminata c’è da completare l’opera con la sbucciatura delle uova. Un’attività che richiede spesso molto tempo e soprattutto tanta pazienza: capita spesso infatti che la buccia si riveli molto più dura del previsto, o addirittura talmente attaccata all’uovo che per staccarla serve un’opera di cesello.

Secondo quanto riportato da un video pubblicato su Twitter esisterebbe un trucco infallibile per una sbucciatura rapida e ineccepibile. Un metodo a quanto pare non del tutto nuovo ma che grazie alla rapida diffusione sui social è diventato virale in pochissimo tempo.

Uova sode, ecco come fare per sbucciarle rapidamente: non tutti però sono convinti

L’operazione in sé e per sé è molto semplice: bisogna mettere l’uovo sodo ben cotto in un bicchiere che va riempito d’acqua. L’uovo va scosso con una certa energia per qualche secondo e a quel punto non resta altro che premere il guscio. Quasi per magia l’uovo scivolerà fuori in un attimo, integro e perfettamente sbucciato.

A quanto pare molti utenti hanno messo in dubbio la veridicità della procedura in questione. A quanto pare il video, che dopo un po’ è stato cancellato, sarebbe il frutto di una sorta di manipolazione. Nel dubbio, si può fare un tentativo e vedere con i propri occhi se questo procedimento funzioni o meno.