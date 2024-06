Trappola fai da te per le mosche: quello che ti serve lo trovi in casa tua | Con pochi euro le fa fuori tutte

Tante, troppe volte ci troviamo a dover combattere a casa nostra contro un ospite sgradito come le mosche. Ora c’è un rimedio efficace

Ora che l’estate si avvicina dobbiamo prepararci ad affrontare uno dei nemici più insidiosi e soprattutto fastidiosi, un nemico che con la sua nefasta presenza rende più sgradevoli l’intero periodo estivo e in assoluto i mesi più caldi. Stiamo parlando delle mosche, un piccolo incubo per tutti noi.

Ogni volta che entrano in casa, e durante l’estate questa intrusione è quasi all’ordine del giorno, non sappiamo come eliminarle e cerchiamo di arrangiarci con rimedi improvvisati e spesso poco efficaci. Invece esistono sistemi pratici ed estremamente vantaggiosi con i quali liberarci delle sgradite ospiti.

Com’è noto nei mesi più caldi le mosche proliferano e si riproducono a ritmi frenetici. I rimedi più facili da trovare in commercio sono i classici tipi di spray anti-insetti o in alternativa dei liquidi elettrici che vanno agganciati alla presa della corrente. Questi però una volta entrati in funzione emanano odori molto forti e spesso fastidiosi.

Esiste però un rimedio che allo stesso tempo è facile da usare, estremamente economico e soprattutto molto efficace. Per realizzarlo basterà avere in casa una serie di oggetti di uso comune che non avremo problemi a trovare.

Trappola fai da per le mosche, il rimedio è sensazionale: ecco come prepararlo

Procediamo con ordine: in primis avremo bisogno di 50 ml di miele liquido, altri 50 di zucchero in polvere e 50 ml di acqua. Per la preparazione dobbiamo avere a disposizione una semplice casseruola, un cartoncino di carta, un paio di forbici, un po’ di spago e un giornale.

A questo punto non resta che creare la miscela specifica che attirerà le mosche: mescoliamo con cura acqua, zucchero e miele tenendo il tutto a fuoco basso. Il risultato dev’essere un composto cremoso e non liquido. Poi bisogna preparare il cartoncino che otterremo tagliando delle strisce di carta da 5 centimetri e lunghe 30 centimetri e facendo passare la corda da un buco. Le stesse strisce andranno infine immerse nel composto stesso.

Trappola per mosche, il risultato è strabiliante: problema risolto

Grazie a questo cartone creato da noi le mosche non avranno scampo. In alternativa si può realizzare una specie di libro piegando il cartoncino e lasciandolo fuori in terrazza, sul balcone o sul davanzale della finestra.

Ad attirare i fastidiosi insetti è lo zucchero, particolarmente gradito. Una volta avvicinatesi però le mosche restano intrappolate nel miele che solidificato diventa ancora più appiccicoso. Si tratta in pratica di una trappola micidiale.