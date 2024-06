Agenzia delle entrate: con un trucchetto violano il tuo conto e ti portano via tutto | Non aprire mai questa mail

Di questi tempi è necessario fare attenzione alle truffe, soprattutto quelle on line. Rischiamo che ci vengano rubati i soldi dal conto

Le truffe ai danni di ignari e onesti cittadini si stanno moltiplicando. Vere e proprie agenzie di criminali fanno ricorso al sistema del raggiro on-line, un sistema così ben escogitato che molti onesti e ignari cittadini ci cadono senza riuscire a rendersene conto.

Una di queste truffe si sta diffondendo a macchia d’olio negli ultimi tempi: si tratta di una falsa comunicazione dall’Agenzia delle Entrate, un metodo ampiamente utilizzato dai malviventi che fanno leva sulla mancata conoscenza di molti delle reali procedure del sistema fiscale.

Il meccanismo consiste in questo: il potenziale truffato riceve una e-mail dalla presunta Agenzia delle Entrate, una lettera il cui contenuto appare in tutto e per tutto identico a quello di un messaggio inviato dall’Agenzia vera e propria.

In realtà la truffa si materializza attraverso l’invio di un allegato che i malcapitati destinatari sono invitati a scaricare attraverso uno specifico link indicato nella mail stessa ma che, attenzione, non è affatto collegato all’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate, la truffa è servita: ti rubano anche i dati personali

Bisogna sapere che tale allegato è infetto, contiene infatti un malware che può compromettere la sicurezza dei nostri dati personali e finanziari. È doveroso sottolineare come l’Agenzia delle Entrate non sia fatto solita inviare comunicazioni di questo genere via mail e non richiede mai il download di file attraverso e-mail non verificate.

Un normale e onesto cittadino può proteggersi da questo tipo di truffa? Assolutamente sì, ma è fondamentale segnalare subito queste e-mail come spam e cancellarle senza aprire gli allegati o cliccare su eventuali link.

Agenzia delle entrate, occhio ai tuoi conti: guai ad aprire quelle e-mail

Inoltre si consiglia di diffondere la notizia di possibili truffe tra parenti e amici per garantire che nessun altro cada nella trappola di questi raggiri così ben strutturati. In estrema sintesi, ecco come riconoscere la mail ingannatrice: queste ultime spesso presentano evidenti errori di grammatica e punteggiatura che non si trovano nelle comunicazioni ufficiali.

Le truffe cercano di creare panico e urgenza, minacciando azioni legali immediate se non si agisce tempestivamente.. Infine si agita lo spettro di pesanti sanzioni penali e pecuniarie nel caso in cui non si risponda a dovere.