Denti ingialliti, non serve spendere cifre astronomiche dal dentista: quello che ti serve costa poco e lo hai sempre in casa

Un vero e proprio incubo da evitare costi quel che costi. Il rischio di ritrovarsi un giorno con i denti ingialliti è quanto mai concreto

Mantenere un sorriso sempre splendente e una dentatura che più bianca non si può è un desiderio di tutti, a qualsiasi età. Per riuscire ad ottenere un risultato del genere siamo in qualche modo obbligati ad andare spesso dal nostro dentista di fiducia.

Quello che a noi sembra la soluzione migliore e più immediata è anche la più costosa, ma siamo comunque disposti a spendere cifre importanti pur di mantenere i nostri denti in perfetta salute. A guidarci molto spesso sono ragioni legate soprattutto al nostro benessere ma in parte anche alla nostra ‘immagine’.

Del resto avere denti bianchi e puliti oltre ad essere sintomo di ottima igiene orale lascia sempre una buona impressione negli altri. Com’è noto infatti un sorriso smagliante rappresenta il miglior biglietto da visita che possiamo esporre e mostrare, per questo dobbiamo conservarlo al meglio.

Tra l’altro c’è anche una ragione medico/sanitaria che ci impone di tenere i nostri denti sempre bianchi e splendenti: se non li curiamo alla perfezione possono formarsi delle carie o avanzi di cibo che restano tra i denti e le gengive.

Denti gialli, il metodo più economico per mantenerli bianchi e puliti: non ci avreste mai pensato

Esistono tre strade da seguire, tutte vantaggiose dal punto di vista economico, per conservare i nostri denti bianchi e puliti. La prima è l’utilizzo del bicarbonato di sodio, il metodo forse più di uso comune. Per far sì che funzioni e abbia effetto è sufficiente mescolare un po’ di bicarbonato con del dentifricio, così da creare una sorta di pasta che andremo ad applicare sui denti una volta a settimana.

Come seconda opzione c’è la buccia d’arancia che grazie al suo elevato contenuto di vitamina C non fa altro che favorire lo sbiancamento dei denti. In questo caso è sufficiente strofinare l’interno della buccia sui denti stessi e il risultato è garantito.

Denti gialli, questo tipo di frutta produce risultati miracolosi: ecco come utilizzarla

Infine, udite udite, il frutto migliore per ottenere una dentatura bianchissima è la fragola che oltre ad essere dolce e gustosa è perfetta per sbiancare i nostri denti. Il loro utilizzo in tal senso è molto semplice: dobbiamo solo ottenere una pasta frullando una certa quantità di fragole.

Subito dopo è necessario applicarla sui denti, lasciandola a fare effetto per diversi minuti. Dopo aver risciacquato e asciugato la bocca otterremo un risultato straordinario: i nostri denti risulteranno bianchissimi come non sono mai stati.