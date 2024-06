Lavastoviglie, commetti sempre lo stesso errore I Impara dagli esperti se non vuoi rischiare di danneggiarla

Per pulire al meglio piatti e stoviglie abbiamo due opzioni: lavarle a mano con un sapone specifico oppure usare la lavastoviglie

Uno degli elettrodomestici più presenti nelle nostre case è senza ombra di dubbio la lavastoviglie. Secondo il pensiero comune la ‘macchina’ per pulire piatti e stoviglie non è indispensabile, a differenza della lavatrice, ma ci consente comunque di risparmiare un bel po’ di tempo.

Nel momento in cui decidiamo di affidarci alla lavastoviglie è opportuno seguire determinate accortezze per utilizzarla al meglio e sfruttarne al massimo le capacità. Dal modo in cui infiliamo i piatti e le stoviglie negli appositi comparti all’uso del sapone, non si deve mai sbagliare.

Se poi invece preferiamo lavare tutto a mano perché magari proviamo una certa diffidenza nei confronti dell’elettrodomestico, è sufficiente utilizzare un sapone di buona qualità e che sia soprattutto adatto ai lavaggi frequenti. Al giorno d’oggi però se vogliamo guadagnare tempo la lavastoviglie diventa di vitale importanza.

Affinché le nostre stoviglie risplendano e risultino sempre pulite alla perfezione senza macchie residue di sporco bisogna usare un sapone di ottima qualità con decise proprietà sgrassanti. In primis dobbiamo scegliere tra quello liquido o in pastiglia.

Lavastoviglie, attenzione a come usi il sapone: ecco qual è il metodo più efficace

Se si preferisce la classica pasticca dobbiamo una volta per tutte capire come usarla al meglio. Ebbene, diversamente da quanto si possa immaginare la pastiglia di sapone non va messa dentro l’apposita vaschetta, detta altresì dosatore. È un’abitudine che ci dobbiamo togliere prima possibile.

Secondo gli esperti in materia la pastiglia di sapone va invece gettata direttamente tra le stoviglie: il risultato in tal modo è garantito. Può sembrare un contro senso, ma non è così. Seguendo questo metodo piatti, bicchieri, coltelli e forchette risplenderanno come non mai.

Lavastoviglie, anche i piatti vanni disposti nel modo giusto: non bisogna sbagliare

Un altro, decisivo accorgimento riguarda la sistemazione dei piatti all’interno della lavastoviglie: è obbligatorio disporli con un certo ordine, in fila, nei rispettivi spazi di appartenenza. Guai, viceversa, a lasciarli in ordine sparso.

Se si decide di acquistare una lavastoviglie, questa va utilizzata nel modo giusto e più corretto possibile. Così facendo non solo le nostro stoviglie risulteranno sempre pulite e splendenti, ma il nostro elettrodomestico avrà una vita lunga e brillante. In alternativa esiste, come sempre, il classico e mai passato di moda lavaggio a mano: in quel caso servono soprattutto tempo e tanta pazienza.