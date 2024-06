Un debito da 400mila sterline: non c’è pace per la Royal Family inglese | Stanno per essere sfrattati

La Royal Family sta attraversando un periodo della sua storia non proprio esaltante. Sono parecchi, purtroppo, i motivi per non sorridere

È forse uno dei momenti di maggiore difficoltà nella storia della famiglia reale inglese. Dopo la scomparsa della regina Elisabetta II a destare grande preoccupazione sono le malattie che hanno colpito Re Carlo e la principessa del Galles, Kate Middleton. E a quanto pare c’è anche dell’altro.

Di certo il clima che si respira in casa Windsor non è dei migliori. Anche i rapporti familiari sono stati messi a dura prova da durissime polemiche e scontri particolarmente accesi. Il più discusso dei quali è quello in corso tra i due figli di Re Carlo e Lady Diana, i principi William ed Harry.

Una rottura che i più esperti conoscitori delle vicende reali considerano ormai insanabile. A quanto pare però non è questo l’unico legame tra consanguinei che rischia di andare definitivamente in frantumi. Lo stesso Re Carlo deve affrontare un problema analogo.

Come molti sanno tra i figli di Elisabetta II e del principe Filippo di Edimburgo, non è mai corso buon sangue tra Carlo e Andrea: troppo diversi i due sotto tutti i punti di vista per poter andare d’accordo. E le frizioni nel corso degli anni non sono mai mancate.

Royal Family, quanti problemi tra Carlo e il fratello Andrea

L’ultima, in ordine di tempo, è quella riportata da alcuni media britannici. Il re avrebbe infatti minacciato seriamente Andrea di tagliare i fondi erogati a suo favore con l’obiettivo di obbligarlo a lasciare Windsor Royal Lodge, la splendida residenza londinese di trenta stanze in cui abita.

Questo irrigidimento di Re Carlo nei confronti di Andrea sarebbe causato dal comportamento di quest’ultimo, vale a dire il presunto mancato rispetto dell’obbligo di procedere alla manutenzione della residenza stessa.

Royal Family, Andrea non rispetta il contratto: Re Carlo su tutte le furie

Il principe Andrea non è in grado di far fronte alle spese necessarie a mantenere la residenza, corrispondenti a circa 400mila l’anno. Le immagini esterne della residenza non farebbero altro che confermare i sospetti di Re Carlo: l’intonaco cade a pezzi in vari punti e questo avrebbe fatto infuriare l’attuale monarca.

Il principe Andrea o duca di York si è trasferito nella Windsor Royal Lodge nel 2003 e da allora ne condivide l’utilizzo con l’ex moglie, la principessa Sarah Ferguson. Il valore della residenza si attesta su una cifra molto vicina ai 30 milioni di euro. Mica bruscolini.