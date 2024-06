Multinazionale offre migliaia di posti di lavoro: la paga è da capogiro | Fioccano già le prime candidature

La crisi economica fa sentire sempre di più i suoi effetti nefasti sui bilanci delle famiglie. Ma ora si apre una nuova prospettiva di lavoro

La congiuntura economica da qualche anno a questa parte non è affatto favorevole: soprattutto a causa dei due conflitti in corso in Ucraina e in Medioriente l’economia dei paesi occidentali, anche di quelli considerati indistruttibili come Francia e Germania, è entrata in una crisi da cui non sarà facile riprendersi.

Discorso simile anche per la Gran Bretagna che sta pagando soprattutto adesso la scelta di uscire dall’Unione europea. A sorpresa uno dei paesi che in questo momento riesce a gestire un po’ meglio gli effetti della crisi è proprio l’Italia, grazie a una congiuntura più favorevole.

Proprio nel nostro paese una nota multinazionale ha deciso di portare avanti un piano di massicci investimenti, che si traducono nella ricerca concreta di posti di lavoro da qui ai prossimi anni. Cerchiamo di spiegare ora nei dettagli di chi si tratta e quali sono le prospettive professionali per chi intende proporre la propria candidatura.

L’azienda che ha deciso di investire in Italia è la BAT (British American Tobacco), noto produttore di sigarette e articoli da fumo, che ha in programma di realizzare la bellezza di 2700 assunzioni entro i prossimi cinque anni. Si tratta di numeri di tutto rispetto.

Multinazionale del tabacco, il lavoro è garantito: ecco di cosa ci si deve occupare

Per comprendere meglio in cosa consiste il lavoro richiesto è opportuno descrivere con dovizia di particolari la ‘missione aziendale‘ di questa grande impresa britannica. Più elementi si hanno a disposizione e più è facile nutrire speranze concrete di assunzione.

La British American Tobacco è una multinazionale specializzata nella produzione di beni di largo consumo e si occupa, in particolare, della commercializzazione di sigarette e prodotti da fumo. Tra i principali marchi distribuiti figurano Lucky Strike, Rothmans, Vogue, Kent. Oltre alle sigarette tradizionali la BAT produce le sempre più disffuse sigarette elettroniche.

Multinazionale, come proporre la propria candidatura: è molto facile

Quotata alla borsa di Londra da oltre un secolo, BAT è presente su tutto il mercato mondiale grazie a 68 stabilimenti produttivi di proprietà e oltre 46.000 dipendenti. Il gruppo è presente con il marchio BAT Italia e la sede principale si trova a Roma.

Gli interessati alle future assunzioni in Italia possono visitare la sezione dedicata alle carriere sul sito web dell’azienda. Da qui è possibile conoscere le attuali posizioni aperte e candidarsi online, compilando l’apposito form per l’invio del curriculum vitae.