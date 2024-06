Maxi concorso, migliaia di posti di lavoro disponibili I I primi a candidarsi sono subito assunti

Nuovi posti di lavoro in arrivo. È infatti stato indetto un concorso che porterà all’assunzione nel prossimo triennio di oltre 1400 persone

Tutti coloro che sognano un posto di lavoro nella pubblica amministrazione, quello che una volta era definito il ‘posto fisso‘, ora possono coltivare la concreta speranza che il sogno diventi finalmente realtà. È infatti in arrivo un nuovo concorso pubblico che prevede l’assunzione di oltre 1400 persone.

Se è vero che la cosiddetta cultura del posto fisso ha ceduto il passo nel corso degli anni a un mercato del lavoro completamente diverso, il bando del Ministero della Difesa offre una chance a molti di trovare un’occupazione nel settore dell’impiego statale.

Come anticipato in precedenza il Ministero della Difesa ha programmato nuove assunzioni tra il 2024 e il 2026, anche allo scopo di garantire una turnazione soddisfacente del personale, soprattutto alla luce del numero di dipendenti che chiederanno (ed otterranno) il pensionamento.

Il cosiddetto ‘piano triennale dei fabbisogni’ del personale del Ministero della Difesa, contenuto all’interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) prevede un fabbisogno di 1472 nuovi assunti per il triennio 2024-2026. Gli inserimenti programmati riguardano l’area dei Funzionari e l’area degli Assistenti

Maxi concorso al Ministero della Difesa, ci sono dei favoriti: ecco quali

Ciò che salta agli occhi in questo bando di concorso è la differenza nettamente a favore dei diplomati rispetto ai laureati: dei 1472 futuri assunti ben 1278 entreranno a far parte dell’area degli Assistenti (diplomati), mentre sono solo 194 i futuri Funzionari, quindi i laureati.

Le specifiche professionalità da assumere saranno individuate in base all’esito della relativa autorizzazione sulla base delle esigenze rappresentate dagli Organi Programmatori della Difesa e una volta tenuto conto dei nuovi profili professionali.

Maxi concorso, bisogna preparare queste materie: guai a non farlo

Per avvicinarsi nel migliore dei modi al concorso si consiglia caldamente di studiare determinate materie, quelle che in genere si richiedono in concorsi simili a questo per Funzionari e Assistenti. Dunque, sotto con diritto amministrativo, diritto costituzionale, nozioni di diritto civile e penale, informatica e lingua Inglese.

Il concorso si comporrà di due prove, una orale e un’altra scritta. Per ciò che riguarda quella scritta non è ancora disponibile un manuale di preparazione ad hoc, poiché non è ancora uscito il bando. Solamente dopo l’uscita ufficiale del bando le case editrici specializzate metteranno a disposizione dei potenziali candidati un manuale ad hoc, basato sulle precise materie indicate nel bando stesso. Non resta che attendere.