“Il suo corpo ormai è rovinato”: Alessandra Amoroso appare in pubblico e lascia di stucco | Come si è ridotta

Alessandra Amoroso è tornata protagonista sulla scena musicale dopo un breve periodo di pausa e torna in auge una vecchia polemica

In molti ricordano il momento toccante quando in conferenza stampa, con il viso segnato dalle lacrime, Alessandra Amoroso in occasione del Festival di Sanremo lesse una serie di insulti che haters e odiatori social le avevano riversato addosso.

La cantante pugliese, che proprio sul palco del Teatro Ariston si è riproposta al grande pubblico dopo un periodo in cui per sua stessa ammissione ha preferito dedicarsi alla sua vita privata, denunciò il body shaming in atto nei suoi confronti.

Le offese relative in particolare al suo aspetto fisico sono proseguite, nonostante le denunce in pubblico, ma l’artista di Galatina ha continuato a lavorare pensando solo alla sua carriera. Una carriera che ha ripreso forza e slancio dopo un periodo di appannamento.

In questo 2024 Alessandra Amoroso ha partecipato a Sanremo dove ha presentato il brano “Fino a qui“. Poco più di un mese fa ha preso parte al concerto “Una, nessuna, centomila – in Arena” andato in scena all’Arena di Verona.

Alessandra Amoroso, gli insulti proseguono: la risposta dei social

Ciò detto, proprio in occasione delle serate del Festival sanremese, l’ex vincitrice di “Amici” pubblicò un post poco prima di entrare, uno scatto in cui sfoggiava un vestito lungo nero con spacco e scollatura evidenti. Un outfit che metteva in risalto un fisico molto asciutto e magro.

Tanti i commenti entusiasti di fan e followers che hanno dedicato alla cantante salentina elogi, complimenti e un sostegno convinto in occasione dell’ultima serata sanremese. Non sono mancati però i soliti insulti e le offese legate al suo aspetto fisico.

Alessandra Amoroso, solo la musica e basta: la reazione della cantante pugliese

“Ormai è diventata trasparente”, “Il suo corpo ormai è rovinato“, le sottolineature insulse che la quasi totalità dei followers della Amoroso ha per fortuna travolto e gradualmente oscurato. Ciò dimostra che purtroppo la pratica del ‘body shaming’ non è ancora stata estirpata del tutto.

Anzi, a quanto pare è più viva e attuale che mai. Ci vorrà del tempo prima che l’abitudine ad insultare qualcuno per il suo aspetto fisico passi di moda. Alla fine proprio la Amoroso ha impartito una grande lezione a tutti, dando lettura in pubblico della sequela di ignobili offese che le sono state rivolte. Un passo in avanti, una mossa coraggiosa che dev’essere di esempio.